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Лавров: в Латинской Америке необходимо отстаивать принципы международного права

23 мая 2018, 00:39  •  27 • Политика

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. В отношении событий в странах Латинской Америки необходимо отстаивать нормы международного права. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем председателя Совета министров Кубы, министром экономики и планирования Рикардо Кабрисасом.

"[Латиноамериканский] регион сейчас переживает непростые времена, и очень важно отстаивать принципы международного права в отношении происходящих там событий", - отметил глава МИД, добавив, что Москва ценит возможность обменяться мнениями о ситуации в регионе с кубинскими коллегами.

На состоявшихся в воскресенье выборах действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро набрал 6,19 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" - 1,91 млн (еще до оглашения итогов голосования Фалькон отказался их признавать, обвинив власти в попытке подкупа избирателей). К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила 46,02%. Выборы прошли на фоне острого социально-экономического кризиса в стране. Ранее в этом месяце США, ряд стран латиноамериканского региона, а также Испания объявили, что не признают результаты избирательного процесса в Венесуэле.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и находящимся в США лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность. Этот шаг Вашингтона затрагивает в том числе долг, относящийся к PDVSA, государственной нефтяной компании Венесуэлы. Россия неоднократно подчеркивала, что считает такие односторонние ограничительные меры нелегитимными и противоречащими нормам международного права.

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