|
Лавров в ходе визита в Китай встретится с Си Цзиньпином
21 апреля 2018, 11:24 • 38 • Политика
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Китай 23-24 апреля встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении МИД РФ.
"В Пекине он проведет переговоры с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И, планируется встреча с председателем КНР Си Цзиньпином", - отмечает пресс-служба ведомства.
В ходе встреч основное внимание будет уделено главному политическому событию этого года в двусторонних отношениях - визиту президента РФ в КНР, который, как ожидается, состоится в увязке с заседанием Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в июне в городе Циндао. Главы внешнеполитических ведомств также обменяются мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-китайского стратегического взаимодействия.
Подпишитесь на нас
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
16 апреля 2018, 16:24
|
16 апреля 2018, 06:40
|
17 апреля 2018, 15:09
|
19 апреля 2018, 06:09
|
20 апреля 2018, 08:09
|
18 апреля 2018, 07:24
|
19 апреля 2018, 04:09