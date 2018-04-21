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Лавров в ходе визита в Китай встретится с Си Цзиньпином

21 апреля 2018, 11:24  •  38 • Политика

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Китай 23-24 апреля встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении МИД РФ.

"В Пекине он проведет переговоры с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И, планируется встреча с председателем КНР Си Цзиньпином", - отмечает пресс-служба ведомства.

В ходе встреч основное внимание будет уделено главному политическому событию этого года в двусторонних отношениях - визиту президента РФ в КНР, который, как ожидается, состоится в увязке с заседанием Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в июне в городе Циндао. Главы внешнеполитических ведомств также обменяются мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-китайского стратегического взаимодействия.

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