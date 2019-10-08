Лавров в Ираке подтвердил настрой Москвы на развитие сотрудничества

БАГДАД/ЭРБИЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник посетил столицу Ирака Багдад и главный город Курдского автономного района страны Эрбиль.

Программа российского министра была весьма насыщенной и включала общение с высшим руководством: в Багдаде состоялись встречи российского министра с главой МИД страны Мухаммедом Али аль-Хакимом, председателем парламента Мухаммедом аль-Халбуси, премьер-министром Аделем Абделем Махди и президентом Бархамом Салехом. В Иракском Курдистане Лаврова приняли премьер-министр Масрур Барзани, президент Нечирван Барзани и патриарх курдской политики, лидер Демократической партии Курдистана и бывший президент автономии Масуд Барзани.

Лавров посетил Ирак впервые за пять лет - предыдущий визит состоялся в 2014 году. При этом ранее поездки ограничивались Багдадом, Эрбиль российские министры иностранных дел не посещали.

Ирак постепенно и с трудом, но восстанавливается после американского вторжения, конфликта между суннитами и шиитами и борьбы с запрещенным в России "Исламским государством". Работа на этом направлении вызывает интерес у российских компаний, которые участвуют в разработке месторождений как в центральных районах страны, так и на территориях курдов на севере. Поэтому в состав делегации, сопровождавшей министра, по словам самого Лаврова, вошли представители руководства "Роснефти", "Газпром нефти", "Союзнефтегаза". Пока борьба с остатками террористов продолжается, Ирак нуждается в современном и качественном оружии, поэтому среди делегатов также были представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

За закрытыми дверями

Возможно, поскольку речь шла о вопросах, которые "не любят" публичности - деньгах и вооружениях, - участники переговоров были достаточно немногословны с журналистами. А, вероятно, дело было в том, что Лаврову в Иракском Курдистане, скорее всего, пришлось бы прокомментировать военную операцию Турции на северо-востоке Сирии, на землях сирийских курдов, которые поддерживают тесные связи с иракскими собратьями. Представители СМИ раз за разом становились свидетелями протокольных приветствий, почти во всех случаях - даже без вступительных слов. Подобный порядок выдерживался и в Багдаде, и в Эрбиле. Лишь после переговоров на уровне глав МИД министры двух стран выступили с заявлениями.

В Эрбиле не было даже этого, но сам факт визита главы МИД России в столицу автономии, безусловно, заслуживает внимания. Багдад иногда ревностно относится к прямым контактам курдов с иностранцами, однако России, очевидно, удалось убедить иракских партнеров, что действия Москвы в этом регионе направлены на благо всей страны.

Возвращение в Багдад

Визит Лаврова в Ирак прошел на фоне массовых протестов в Багдаде и других городах страны. Люди выступали против социально-экономической политики правительства, требуя его отставки. В результате беспорядков более ста человек погибли, тысячи пострадали. Однако еще в преддверии визита, как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, иракским властям удавалось держать ситуацию под контролем.

В Багдаде во время визита было спокойно. Меры безопасности обеспечивались на высшем уровне, скоплений людей на улицах и столкновений не было. Однако, "спрятать" общественные проблемы во время визита высокого гостя власти Ирака не пытались - во время посещения Лавровым парламента для встречи с его председателем в здании проходила дискуссия между представителями оппозиции, поддерживающей протестующих, и сторонниками правительства.

Нефть и оружие

В заявлении для прессы по итогам переговоров с главой МИД Ирака Лавров сообщил, что в ходе контактов в Багдаде обсуждались вопросы двусторонних отношениях, прежде всего, в торгово-экономической сфере и ВТС, а также ситуация в регионе - вокруг Сирии, Персидского залива и борьба с терроризмом.

"Обсудили перспективы углубления и интенсификации нашего сотрудничества во всех областях, включая межпарламентский диалог. Особый упор сделали на торгово-экономическом взаимодействии, - сказал Лавров. - У нас общее мнение о необходимости выполнять решения межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой состоялось в апреле, а также реализовывать имеющиеся контракты по поставке в Ирак российской продукции военного назначения".

Иракский коллега Лаврова Мухаммед Али аль-Хаким отметил, что в переговорах принимали участие заместитель министра нефти, заместитель министра энергетики, генеральный секретарь Минобороны. "Мы провели обстоятельный обмен мнениями по поводу развития товарооборота и выводу его на прежний уровень, активизации деятельности в сфере энергетики и газа", - добавил он.

Глава МИД Ирака также указал на важность упрощения визового режима для активизации экономического сотрудничества двух стран. "С иракской стороны была подтверждена необходимость упрощения визового режима. Это касается процедуры выдачи виз бизнесменам, инвесторам. Кроме того, это будет способствовать увеличению туристических потоков", - сказал аль-Хаким.

Общие взгляды

Лавров и аль-Хаким указали, что придерживаются общих подходов в вопросе борьбы с террористами и уничтожения остатков их отрядов. "Обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом, в том числе в районе Идлиба, где они [боевики] продолжают действовать", - констатировал аль-Хаким.

"Обсудили конкретные задачи по углублению дальнейшего противодействия террористической угрозе, как по двусторонним каналам, так и по линии созданного в 2015 году информационного центра в Багдаде с участием экспертов России, Ирака, Сирии и Ирана", - заметил Лавров.

Глава МИД РФ также указал на общие позиции Москвы и Багдада относительно снижения напряженности в Персидском заливе и по палестино-израильскому урегулированию. "У нас общая позиция относительно того, каким образом добиваться разрядки напряженности в зоне Персидского залива. Мы и наши иракские друзья считаем необходимым делать это таким образом, чтобы усилия всех игроков объединялись, а не за счет схем, которые вносят раскол и заранее назначают виновных", - указал российский министр.

Относительно конфликта между израильтянами и палестинцами Лавров заметил, что обе страны считают "контрпродуктивными попытки приватизировать процесс урегулирования".

Протесты и курды

Во время переговоров министры затронули вопросы внутренней обстановки в стране. "Мы признательны нашим иракским друзьям за информацию о внутриполитической ситуации в стране. У нас вызывает удовлетворение, что завершены процессы формирования законодательных, исполнительных органов власти, избрания правительства, а также избрания одновременно руководства в Курдском автономном округе", - сказал Лавров.

Комментируя ситуацию в отношениях между Багдадом и Иракским Курдистаном, которая в 2017 году чуть не вылилась в вооруженное противостояние после того, как курды в одностороннем порядке провели референдум о независимости, Лавров указал, что "Россия с удовлетворением отмечает тенденцию к нормализации отношений между Багдадом и Эрбилем". "Рассчитываем, что все сохраняющиеся вопросы будут решены, - продолжил он. - Это пойдет на пользу социально-экономическому развитию и решению иных задач, которые стоят перед иракским государством".