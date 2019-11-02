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Лавров: в Европе начинают понимать, что США хотят использовать ее в интересах своего ВПК

02 ноября 2019, 09:24  •  75 • Политика

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Франция и другие страны Европы начинают осознавать, что США хотят использовать их в интересах американского военно-промышленного комплекса, а не защищать. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Международное обозрение" Евгения Примакова на телеканале "Россия-24". На сайте МИД России размещен полный текст интервью.

"Не вижу пока признаков того, что европейцы могут выступить против попыток превратить их территорию в территорию потенциального военного конфликта, кроме, наверное, инициатив, выдвигаемых президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые мы считаем разумными и заслуживающими внимания и обсуждения, касающихся того, что пора строить архитектуру безопасности в Европе вместе с Россией, а не против России", - отметил министр.

"Одновременно во Франции и в ряде других стран Европы зреет понимание, что Америка хочет использовать их в своих интересах, прежде всего, в интересах своего военно-промышленного комплекса, а защищать Европу она уже не сильно собирается", - подчеркнул Лавров, добавив, что такие опасения возникают "в связи с некоторыми заявлениями американского руководства".

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