Лавров в Эфиопии

К поездке министра иностранных дел России в страны Африки

Пятидневная (5-9 марта) поездка министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по странам Африки завершилась посещением Федеративной Демократической Республики Эфиопия, где в последнее время происходят события, влияющие на общую ситуацию и в самой стране, и в Африке в целом.

На переломном этапе

После свержения в 1991 году режима Менгисту Хайле Мариама Эфиопией более двадцати лет бессменно правил президент (затем премьер-министр) Мелес Зенауи. Из состава страны вышла провинция Эритрея, была принята новая Конституция Эфиопии, установившая федеративное устройство государства. В 2012 году в расцвете сил (57 лет) Мелес Зенауи внезапно умер. Государство возглавил премьер-министр Хайлемариам Десален (представитель небольшого – 2 процента в составе населения – народа волайта), и вскоре в стране обострились проблемы межнационального характера.

Эфиопия – страна исключительного этнического и культурного разнообразия, где проживают более сотни этносов, но субъектами федерации стали лишь семь из них. С приходом к власти в 1991 году Мелеса Зенауи, многовековое правление амхара (императорская династия Макконен, социалистическое правительство Менгисту Хайле Мариама) сменилось на правление народа тиграи. Это не удовлетворяет представителей народа оромо, который, будучи самой крупной этнической группой Эфиопии (35 процентов населения), не имеет заметного участия в управлении. Не получил признания в качестве государственного и оромский язык. Официальным является амхарский язык, а языком высшего образования и межнационального общения – английский.

Первые демонстрации после смерти Мелеса Зенауи начались в 2014 году и завершились в конце 2016 года введением 9-месячного чрезвычайного положения. Были убиты сотни, арестованы тысячи человек. Районы, населённые преимущественно народом оромо, охватил бунт. В декабре 2017 года полиция застрелила 14 демонстрантов-оромо, что ужесточило столкновения и привело к гибели более 60 человек. Волнения происходят и в провинции Тиграи, где стали раздаваться требования большей автономии. Обострились отношения между оромо и эфиопскими сомалийцами.

Несмотря на чрезвычайное положение, оппозиция, поддерживаемая населением, продолжала массовые митинги протеста. Власти ответили применением оружия и арестами особо активных оппозиционеров. Конец прошлого года ознаменовался новой вспышкой насилия, и 15 февраля 2018 года премьер-министр Х. Десален объявил об уходе в отставку.

В Эфиопии планируется открытие российского Центра ядерных технологий

В такой обстановке проходил официальный визит в Эфиопию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он встречается с Х. Десаленом (который до избрания нового главы правительства продолжает исполнять обязанности премьера). Выступая 9 марта в Аддис-Абебе на совместной с министром иностранных дел Эфиопии В. Гебейеху пресс-конференции по итогам переговоров, С. Лавров сказал: «Мы рассмотрели ход урегулирования целого ряда конфликтов в Африке, с особым вниманием к Африканскому Рогу и ситуации в Южном Судане. Мы подтвердили необходимость полагаться на самих африканцев в поиске подходов к решению тех или иных кризисных ситуаций… Сейчас идет переговорная работа о том, чтобы создать в Эфиопии Центр ядерных технологий на базе уже действующего здесь исследовательского реактора российской разработки».

В настоящее время Эфиопия является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Кроме того, в Аддис-Абебе находится штаб-квартира Африканского союза (АС). В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Комиссии Африканского союза М. Факи Махаматом С. Лавров отметил, что стороны обсудили положение в Ливии, Сахаро-Сахельском регионе, Африканском Роге, регионе Великих озёр. «Россия последовательно выступает за то, чтобы международное сообщество уважало волю и мнения самих африканцев и поддерживало те пути преодоления кризисов, которые вырабатываются АС и различными субрегиональными организациями. Мы будем продолжать поддерживать решения по урегулированию конфликтов на Африканском континенте и через нашу работу в СБ ООН, и предоставляя возможности наших учебных заведений для подготовки миротворцев, и через оснащения их необходимым оборудованием уже при проведении соответствующих операций», – заявил российский министр.

В отличие от Запада, сотрудничество которого с Африкой характеризуется инвестициями в частные проекты и кредитованием под политические условия, сотрудничество России с континентом носит иной характер. Россия готова участвовать в государственных программах стран Африки, и программы эти относятся к разряду программ реального развития. В интервью эфиопской газете «Репортёр» С. Лавров говорил, что сегодня Россия участвует в оказании помощи в создании в Эфиопии собственной научно-исследовательской базы в области развития фундаментальных и прикладных наук. Это сотрудничество принципиально нового характера.

В этом году отмечается 120-летие установления дипломатических отношений между Россией и Эфиопией. При содействии СССР в Эфиопии был построен ряд промышленных объектов, проведены геологоразведочные работы. Свыше 20 тыс. эфиопских граждан получили образование в нашей стране, 5 тыс. специалистов прошли профессиональное обучение. После свержения Менгисту Хайле Мариама отношения между Россией и Эфиопией были существенно подорваны, но сейчас происходит их восстановление. В вузах России сегодня обучается более 130 эфиопских граждан, половина из них – по российским государственным стипендиям.