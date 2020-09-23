Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
Главная / Политика

"Лавров устал": СМИ отправили главу российской дипломатии в отставку

23 сентября 2020, 22:55  •  77 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Его уходу найдены несколько причин, а вот замены не обнаружено
Министр иностранных дел России Сергей Лавров устал выполнять свои обязанности и давно просил президента страны Владимира Путина освободить его с должности. Очередную версию "ухода" главы МИД высказал журналист Андрей Караулов.
По его словам, скорой отставке есть явные предпосылки, и в первую очередь, получение в марте нынешнего года звания Героя труда. Караулов отметил, что глава государства обычно награждает тех, кто в ближайшее время должен оставить свой пост.
"Если говорить серьезно, то Лавров давно просился (в отставку – ред.), он устал. И звезда Героя – это знак того, что человек скоро уйдет", – убежден журналист.
К тому же, отметил он, Сергею Викторовичу "лет-то сколько". Между тем, Караулов не смог назвать возможного преемника Лаврова на одно из ключевых кресел в правительстве страны. В этой должности он отмел пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, потому что "это смешно", и директора СВР Сергея Нарышкина, поскольку тот под западными санкциями, без опыта и, вообще, профессионал в другой сфере.
"Так что я не очень верю в эту отставку, поскольку сейчас самое неподходящее для этого время", – констатировал Караулов.
Впрочем, добавил он, Путин все-таки произведет в правительстве перестановки, т.к. впереди маячат санкции Запада в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, пишет "Собеседник".
Подчеркнем, что слухи об отставке 70-летнего "дяди Сережи" в последние пару лет возникают регулярно. Только в 2018 г. мы об этом писали дважды, включая и опровержения МИД. В начале этого года очень громко "уходили" Лаврова в свете кардинальной смены кабмина, когда премьерский пост занял Михаил Мишустин. Но нет, министр иностранных дел РФ остался у руля отечественного дипведомства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока"
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в России"
23 сентября 2020, 17:25
В Кремле отреагировали на инаугурацию Лукашенко жёстким отказом
23 сентября 2020, 17:25
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтова...
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёд...
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока&quo...
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в...
23 сентября 2020, 17:25
В Кремле отреагировали на инаугурацию Лукашенко жёстким отказом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2020, 15:10
Разгадка, кто отравил Навального, "обнаружилась" в анекдоте про трёх хрюшек
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
21 сентября 2020, 23:15
"Ковбои даже товары для ширпотреба произвести не могут!": Болгары оценили слова Путина
20 сентября 2020, 13:20
О вреде виски с пивом и Марии Певчих
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленного чиновника
21 сентября 2020, 06:45
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
17 сентября 2020, 00:05
Японцы расхотели "возвращать" Курилы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.