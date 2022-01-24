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Лавров устал. Это приговор

24 января 2022, 10:35  •  320 • Политика
Женевские переговоры не привели к сколь-нибудь значимым результатам и стали, по сути, "приговором классической дипломатии", считает политолог Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что Сергей Лавров явно устал от американских партнёров, с которыми не получается вести разумный диалог.
Известный политолог, американист Дмитрий Дробницкий подвёл итог состоявшемуся раунду переговоров между Россией и НАТО, который прошёл недавно в Женеве. Ожидать скорого разрешения политического кризиса, к сожалению, не приходится, полагает эксперт.
В эфире Радио "КП" Дробницкий пояснил, что переговоры, как и ожидалось, прошли безрезультатно, а министр иностранных дел России Сергей Лавров продемонстрировал "ироничную усталость" от своих американских визави.
Глава русского МИД окончательно осознал, что вести полноценный равноправный диалог с заокеанскими партнёрами не получится, убеждён Дробницкий. По его словам, женевские переговоры стали "последней попыткой сохранить дипломатические отношения".
Эксперт предположил, что какой-то ответ на свои требования Россия получит, но "никакой конкретики" в них содержаться не будет - в документе, скорее всего, снова будет фигурировать отсылка к уставу НАТО.
"Женевские переговоры стали приговором классической дипломатии, - резюмировал гость эфира. - Диалога больше нет, и даже видимость его существования создавать сложно".

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