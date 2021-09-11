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Лавров услышал «отголоски КВН» в заявлениях Зеленского

11 сентября 2021, 03:10  •  78 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 10 сентября, заявил об «отголосках КВН» в высказываниях президента Украины Владимира Зеленского.
«Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось», — отметил он на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».
Ранее в этот день украинский лидер заявил, что существует вероятность полномасштабной войны Украины и России. По его словам, «это будет самой большой ошибкой РФ».
В свою очередь, Лавров отметил, что высказывание украинского президента о возможной войне с Россией не заслуживает внимания.
Как добавила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявление Зеленского касательно возможности войны с Россией оторвано от реальности. Она назвала такое заявление «набором не объединенных в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише».
5 августа Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, такие люди совершают большую ошибку, оставаясь жить в регионе. В то же время, по словам украинского лидера, жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что людям, считающим себя русскими и проживающим в других странах, никто не имеет права указывать, где им жить и чем им заниматься, если они не осуществляют противоправную деятельность, не связанную, например, с преступным миром.
Ранее, 12 июля, президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами».
Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.
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