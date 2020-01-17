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Лавров ушел от ответа на вопрос о возможном назначении в новое правительство

17 января 2020, 23:09  •  76 • Политика
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 17 января, ушел от ответа на вопрос журналистки о вероятности того, что он сохранит свой пост в новом правительстве.
«Вы все-таки давно, наверное, журналисткой уже работаете. Наверное, сами понимаете <…> Видите, все засмеялись», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства. Он добавил, что ему поручили исполнять обязанности три дня назад, и он их исполняет.
При этом он отметил, что 19 января собирается принять участие в берлинской конференции по Ливии, сообщает телеканал «Звезда».
По словам Лаврова, итальянские коллегами также будут участвовать в этой конференции. «У меня с министром [иностранных дел Италии Луиджи] Ди Майо запланирована встреча утром в Берлине, до того как начнется конференция на высшем уровне», — цитирует «Федеральное агентство новостей».
Накануне и.о. министра уже пришлось отвечать на вопрос о возможности занять должность в будущем правительстве. Он заявил, выступая в филиале МГИМО в Ташкенте, что после окончания института «не просто какие-то должности занимал», а «всегда честно исполнял свои обязанности», что и продолжает делать в настоящее время
15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об уходе правительства в отставку в полном составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ. Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ, однако прежний кабинет министров продолжит исполнять обязанности до назначения нового. Новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин.

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