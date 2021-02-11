Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели сбить самолет Путина: чем обернется доклад "Алмаз-Антея" по MH17 для Укра...
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо...
Харьковчанка в прямом эфире высказала крик души о творящемся на Украине
Главная / Политика

Лавров унизил и ошеломляюще переиграл Борреля - The Guardian

11 февраля 2021, 20:45  •  231 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Брюссель не может наказать "напористую Москву" из-за разногласий внутри ЕС
Глава МИД России Сергей Лавров ошеломляюще переиграл верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля во время его визита в Москву. Такое унижение посланца Брюсселя свидетельствует о разобщенности блока по РФ, говорится в материале британской The Guardian.
На следующей неделе могут быть объявлены новые санкции Евросоюза в адрес России, но даже унижение главы внешнеполитического ведомства ЕС в Москву на прошлой неделе, похоже, не обострит "печально разделенную политику блока в отношении Кремля", считают аналитики.
В статье отмечается, что Боррель подвергся резкой критике со стороны депутатов Европарламента, дипломатов и наблюдателей после возвращения из столицы РФ. В основном они считают, что Лавров "ошеломляюще его переиграл".
Однако эксперты прогнозируют, что недавний конфликт между ЕС и Россией вряд ли приведет к немедленному ужесточению позиции союза в отношении "все более напористой Москвы", потому что государства-члены не могут договориться о том, как вести себя с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет издание.
Поездка Борреля, против которой выступали некоторые европейские страны, завершилась пресс-конференцией, в ходе которой Лавров обвинил лидеров ЕС во лжи об отравлении блогера Алексея Навального и назвал союз "ненадежным партнером".
В дополнение "к оскорблению", Боррель впоследствии узнал из "Твиттера", что Россия выслала дипломатов из Германии, Швеции и Польши за участие в демонстрациях в поддержку осужденного по делу "Ив Роше".
Боррель сказал депутатам ЕП, что между Евросоюзом и РФ существует "глубокое разочарование и растущее недоверие", и что он предложит дальнейшие конкретные шаги, возможно, включая санкции, против Москвы на встрече министров иностранных дел ЕС 22 февраля.
На это Лавров заявил, что именно Брюссель "отталкивает Россию", и подтвердил стремление РФ к отношениям, "основанным не на односторонних требованиях, а на взаимном уважении и учете интересов друг друга", цитирует The Guardian нашего министра.
Некоторые евродепутаты полагают, что Москва "злоупотребила" визитом Борреля, чтобы "унизить и оскорбить ЕС". В частности об этом заявила голландская социалистка Кати Пири. По ее мнению, результат мог бы быть другим, "если бы лидеры ЕС заняли более жесткую позиции", и призвала выработать единую стратегия в отношении России. Такой же точки зрения придерживается немецкий евродепутат от "Зеленых" Рейнхард Бутикофер, назвавший визит Борреля в Москву "провальным".
"Однако единство ЕС в отношении России вряд ли появится в ближайшее время. Несмотря на растущую озабоченность поведением Москвы во многих столицах, существуют широко распространенные разногласия по поводу того, как реагировать, поскольку национальные стратегические и экономические интересы далеко не совпадают", – говорится в статье.
В качестве примера там приводится позиция Берлина, который не хочет наказывать Москву путем отказа от проекта "Северный поток-2". В Германии предпочитают накладывать санкции на против богатых сторонников Кремля.
За диалог и стратегическую "перезагрузку" отношений между ЕС и Россией по-прежнему выступает президент Франции Эммануэль Макрон, в то время как Польша и страны Балтии хотят гораздо более жестких действий.
"Москва знает, чего она хочет от ЕС: отношений, основанных на работе отдельно с каждым государством-членом. ЕС и государства-члены в совокупности, напротив, не знают, какого рода диалог или отношения они хотят с Россией", – подчеркнула представительница европейского аналитического центра Карнеги Джуди Демпси.
В свою очередь член Европейского совета по международным отношениям Нику Попеску считает, что лучшие результаты для ЕС принесет "более мускулистый подход" к Москве. Для этого нужно и дальше давить на Россию санкциями, отказаться от "СП-2", больше сотрудничать со странами Восточной Европы. Это трудный путь, но в конечном итоге он является более безопасным для возобновления сотрудничества с Россией, убежден молдаванин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



231
Источник
Похожие новости
11 февраля 2021, 02:25
Депутат прокомментировал предложение Киева о полетах НАТО над Крымом
11 февраля 2021, 13:25
Терпение Кремля развязало руки Украине - политолог
11 февраля 2021, 11:35
Украину предостерегли от очередных провокаций у границ с Крымом
11 февраля 2021, 13:25
Полное подчинение Западу: реформы Чубайса назвали губительными для России
11 февраля 2021, 17:05
Байден приятно впечатлил Путина
11 февраля 2021, 02:25
Попались на крючкотворстве: Путин потребовал разобраться с зарплатами бюджетников
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 февраля 2021, 14:05
Соловьев прояснил решение Амстердама по Киеву в деле MH17
06 февраля 2021, 22:30
Украина возмутилась, что в Крыму заблокировали террористические и лживые ресурсы
07 февраля 2021, 09:30
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
05 февраля 2021, 21:45
Навальный уничтожил себя как политика за один день
09 февраля 2021, 15:35
Особому отношению Москвы к Леониду Кучме – каюк, его зятю, олигарху Виктору Пинчуку, прикрыли торговлю
09 февраля 2021, 00:55
Украинцев готовят к кровавой бойне в Донбассе
07 февраля 2021, 23:15
Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы радикалов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.