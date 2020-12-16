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Лавров улыбкой ответил на давление в Сербии: "Очень способный... молодец"
16 декабря 2020, 01:50 • 75 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров улыбкой ответил на попытку давления в Сербии, когда вместо одного вопроса ему задали целую серию, и все они так или иначе были связаны с демаршем ряда политических сил. "Очень способный... молодец", - так министр оценил попытку корреспондента.
Члены президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится в стране с рабочим визитом. О причинах демарша, изложенных политиками, "Первый русский" писал чуть раньше. А в ходе пресс-конференции с главой Сербии Александром Вучичем министр Лавров поделился оценкой произошедшего.
Комментарий он дал после того, как один из журналистов вместо одного вопроса задал сразу четыре, так или иначе связанных с демаршем. Сергей Лавров на подобную попытку давления ответил улыбкой, сказав: "Очень способный журналист, молодец". А после перешёл к ответу по сути, в том числе объяснил, что у европейских политиков есть желание оградить Западные Балканы от России. Москва выстраивает отношения со странами мира, уважая их суверенитет, и не считает, что иная позиция возможна.
Министр выразил уверенность, что политики, устроившие демарш, "не являются самостоятельными и явно действуют по чьей-то подсказке". Лавров полагает, что эти политики представляют интересы внешних сил, которые "вообще не заинтересованы в том, чтобы страны Западных Балкан реализовывали своё право на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества со всеми внешними партнёрами".
Сергей Лавров отметил: для России демарш не стал сюрпризом ещё и потому, что ранее высокие европейские политики говорили, что считают Западные Балканы исключительно своей зоной интересов и русских там видеть не хотят. Подобную линию российская сторона считает неприемлемой и полагает, что сопротивляться ей можно и нужно.
Кстати, Александр Вучич, выслушав ответ Сергея Лаврова, дал комментарий на русском языке, отметив, что министру удалось ответить на все вопросы.
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