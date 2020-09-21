Лавров уличил Тихановскую в серьёзном преступлении: "Прямое приглашение к измене"

По словам главы российского МИД, многие заявления Тихановской вызывают вопросы. Это и озабоченность в связи с тесным сотрудничеством между Москвой и Минском, и призывы, обращённые к правоохранительным органам, перейти на сторону протестующих. Последнее вполне можно назвать преступлением.

"В её интерпретации это прямое приглашение к измене присяге и по большому счёту измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление", - заявил Лавров, выступая в эфире телеканала RTVI.

Напомним, что политическая ситуация в Белоруссии остаётся нестабильной с начала августа, когда Центризбирком страны огласил результаты голосования на президентских выборах, где победил Александр Лукашенко. Сторонники проигравшего кандидата Светланы Тихановской массово вышли на улицы, требуя пересмотра итогов голосования. Сама Тихановская сбежала в Литву, где объявила себя национальным лидером Белоруссии и создала Координационный совет по передаче власти.