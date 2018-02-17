Лавров уличил ЕС в создании иррационального мифа о "российской угрозе"

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Глава МИД России призвал европейские страны "не плыть против течения истории" и начать адекватное сотрудничество с РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявления о "российской угрозе" Европе иррациональным мифом. Об этом он заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломат отметил, что за прошедшие десятилетия ЕС до сих пор "не смог найти золотую середину" в отношениях с Россией.

"В 1990-е годы доминировало представление о России как о подмастерье, которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам", - напомнил он.

В настоящее время превалирует "иррациональный миф" о якобы всемогущей российской угрозе, которую пытаются отыскать во всем происходящем в ЕС - от референдума в Каталонии до Brexit, добавил министр.

Лавров пояснил, что оба подхода являются ошибочными. Они говорят о нехватке понимания России и здравомыслия у Евросоюза.

Глава МИД РФ призвал Брюссель "не плыть против течения истории" и начать диалог с Москвой на основе обновленной системы международных отношений.