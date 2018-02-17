Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тимошенко в Мюнхене застукали с российским послом
Балканский ящик Пандоры: чем обернулись для Косова 10 лет «независимости»
Радикалы-неонацисты захватили Российский центр науки и культуры в Киеве и устрои...
Владимир Путин признался, что с теплотой вспоминает свою alma mater
Главная / Политика

Лавров уличил ЕС в создании иррационального мифа о "российской угрозе"

17 февраля 2018, 20:24  •  85 • Политика
Глава МИД России призвал европейские страны "не плыть против течения истории" и начать адекватное сотрудничество с РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявления о "российской угрозе" Европе иррациональным мифом. Об этом он заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Дипломат отметил, что за прошедшие десятилетия ЕС до сих пор "не смог найти золотую середину" в отношениях с Россией.
"В 1990-е годы доминировало представление о России как о подмастерье, которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам", - напомнил он.
В настоящее время превалирует "иррациональный миф" о якобы всемогущей российской угрозе, которую пытаются отыскать во всем происходящем в ЕС - от референдума в Каталонии до Brexit, добавил министр.
Лавров пояснил, что оба подхода являются ошибочными. Они говорят о нехватке понимания России и здравомыслия у Евросоюза.
Глава МИД РФ призвал Брюссель "не плыть против течения истории" и начать диалог с Москвой на основе обновленной системы международных отношений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

85
Источник
Похожие новости
17 февраля 2018, 20:24
Вас дурят каждый божий день: Захарова призвала украинцев не позволять политикам себя обманывать
17 февраля 2018, 21:39
Россия требует от ОБСЕ отреагировать на угрозы Россотрудничеству в Киеве
16 февраля 2018, 22:54
Захарова назвала абсурдом обвинения россиян во вмешательстве в выборы в США

16 февраля 2018, 22:54
Лавров и Климкин обсудили внутриукраинское урегулирование и роль ООН в Донбассе
17 февраля 2018, 20:24
Лавров уличил ЕС в создании иррационального мифа о "российской угрозе"
17 февраля 2018, 00:54
Песков: В Кремле изучают обвинения в адрес 13 "вмешавшихся в выборы в США"
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 февраля 2018, 00:24
«Сообщений о неисправности от экипажа не было»: что известно о крушении самолёта Ан-148 в Подмосковье
16 февраля 2018, 00:40
Кровавый Киев сошёл с ума
12 февраля 2018, 10:24
Крушение Ан-148. Почему падают самолёты?
13 февраля 2018, 15:39
Совет Федерации отправил в отставку сенатора Клинцевича
11 февраля 2018, 08:24
Обедневшая при ЕС Латвия впала в ностальгию по временам СССР
14 февраля 2018, 07:54
EUGAL: младший брат «Северного потока-2» и последний гвоздь в крышку американского газового гроба
11 февраля 2018, 18:09
Эпоха безнаказанных ударов кончилась: Иран ответил на удар Израиля по Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.