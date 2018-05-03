Лавров: Украина де-факто утратила независимость

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ТАСС, 3 мая. Украина фактически лишилась независимости и национальной экономики из-за спровоцированного рядом западных государств во главе с США внутреннего кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу Panorma.

"В течение многих лет Киев пытались заставить сделать ложный выбор "с нами или против нас", между развитием сотрудничества на Востоке или на Западе, что в конечном итоге привело к коллапсу украинской государственности, никогда и так не отличавшейся крепостью. Итог на сегодня - де-факто потеря независимости, страдания людей, развал народного хозяйства страны, которая имела все возможности стать в Европе одной из наиболее стабильных и экономически крепких", - сказал он.

Российский министр отметил, что виновниками внутриполитического кризиса на Украине является "группа западных государств во главе с США, считающих весь мир сферой своего влияния, замахнувшихся на исключительность, делящих народы на "свои" и "чужие".

Лавров также обратил внимание на резкую смену линии блока НАТО, который до переворота призывал действующего тогда президента Украины Виктора Януковича не применять армию против протестующих, а после госпереворота "стал призывать незаконно захвативших власть путчистов использовать силу в отношении не согласных с ними регионов "пропорционально".

"В линии Запада в этом сюжете нет ничего проукраинского, все - антироссийское. Мы видим, что для США и ряда их сателлитов разговоры о создании в Евро-Атлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности были ширмой, прикрытием для продолжения архаичной практики захвата геополитического пространства, передвижения разделительных линий на восток - как через расширение НАТО, так и в рамках реализации еэсовской программы "Восточное партнерство", - заключил глава МИД РФ.