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Лавров указал на возможное вмешательство США во внутренние дела России
28 октября 2018, 16:39 • 54 • Украина
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в разговоре с Владимиром Соловьёвым для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Вашингтон, обвиняя Москву во вмешательстве в американские выборы, может пытаться повлиять на внутриполитическую ситуацию в России.
© Виталий Белоусов РИА Новости
«У нас есть не просто какие-то подозрения в их отношении, а их закон, который называется «Закон о поддержке Украины», принятый в 2015 году. В соответствии с ним Госдепартаменту приказано тратить $20 млн в год для того, чтобы продвигать демократию в России, включая финансирование российских НПО, выступающих за «демократизацию» всех сфер жизни», — объяснил он.
По словам министра, организации, которые в рамках указанного закона получают финансирование, в настоящее время проверяются.
«Если эти гранты идут на то, что записано в законе, а именно на «продвижение демократии» в России, это означает изменение внутренней политики страны», — заключил Лавров.
Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в США фабрикуют предлог ради введения новых антироссийских санкций.
По его словам, американские власти намеренно продолжают политику по запугиванию собственной и мировой общественности «российскими хакерами и блогерами».
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