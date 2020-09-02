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Лавров указал на украинский след в белорусских протестах

02 сентября 2020, 15:25  •  77 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
У Москвы есть информация об экстремистах, которые готовились в Незалежной для раскачки ситуации в соседней стране
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвы имеются подтвержденные сведения о действиях украинской стороны по дестабилизации внутренней ситуации в Белоруссии. С таким заявлением он выступил 2 сентября в Доме приемов МИД России, где состоялись его переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Министр добавил, что РФ располагает информацией примерно о 200 экстремистах, которые подготовлены украинской стороной для раскачки внутренней ситуации в соседней Республике. Спецслужбы должны взять ситуацию под контроль.
Также Лавров отметил, что протесты в Белоруссии, возникшие после президентских выборов, подготовили извне. С такой ситуацией Минск еще не сталкивался. Российская сторона осуждает оказываемую со стороны зарубежных государств поддержку выступающим оппозиционерам. Президенту Республики Александру Лукашенко, считает министр, навязывают идеи сомнительного характера о посредничестве, в том числе со стороны ОБСЕ, находящейся в глубоком кризисе из-за банальной неспособности выполнить свои обязательства, отмечает Sputnik.
Макей, в свою очередь, отметил, что внешние силы могли использовать президентские выборы для раскачки ситуации внутри государства. Такой сценарий, добавил глава МИД Белоруссии, используется недоброжелателями на постсоветском пространстве для ухудшения социальной, политической и экономической ситуации, сообщает РИА "Новости".
Ранее Лавров заявлял, что конституционная реформа, которую предложил Лукашенко, могла бы стать самым лучшим способом урегулирования отношений между Минском и гражданами Республики.

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