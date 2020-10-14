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Лавров указал на "миллион нестыковок" по "бутылочке Навального"

14 октября 2020, 16:40  •  65 • Политика
Глава российского МИД Сергей Лавров указал на "миллион нестыковок" по "бутылочке Навального".
В большом интервью для радио Sputnik он рассказал, почему в России не возбудили уголовное дело "об отравлении" блогера Алексея Навального. По словам Лаврова, такому решению предшествует доследственное расследование, которое сейчас ведёт МВД.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил: "У нас по разным каналам столько приводится фактов, сколько здесь недосказанностей: бутылка, почему люди прибежали в этот номер, почему они были в одних трусах и босиком и тем не менее никто больше не заболел".
"Нестыковок миллион", - подчеркнул Лавров.

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