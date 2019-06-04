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Лавров указал на попытки США создавать миропорядок "по закону джунглей"

04 июня 2019, 09:39  •  94 • Политика

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. США пытаются построить миропорядок, действующий по принципу "кто сильнее, тот и прав". Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова "О Дне Победы", опубликованной на сайте журнала "Международная жизнь".

"Сегодня, извращая прошлое, западные политики и пропагандисты хотят заставить общественность сомневаться в справедливости того мироустройства, которое было утверждено в Уставе ООН по итогам Второй мировой войны, - отметил он. - Взят курс на подрыв существующей международно-правовой системы, ее замену на некий "порядок, основанный на правилах". Создавать же этот порядок хотят по принципу "кто сильнее, тот и прав", по "закону джунглей".

Это, прежде всего, относится к США и американским особенностям восприятия истории XX столетия, продолжил министр. "Там до сих пор распространено представление о "двух хороших войнах", в результате которых Америка обеспечила себе военное доминирование в Западной Европе и ряде других регионов мира, укрепила уверенность в своих силах, испытала экономический бум, вышла в мировые лидеры", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание, что США с энтузиазмом создают образ "милитаристской России". "Однако большая часть их собственной истории - пример бесконечных захватнических войн. За 243 года "американской исключительности" интервенционизм стал неотъемлемым элементом внешней политики Вашингтона, - указал он. - Более того, политическая элита США воспринимает применение силы как естественный элемент "принуждающей дипломатии" (coercive diplomacy), призванный решать самый широкий круг задач, включая внутриполитические".

Ни одна избирательная кампания в США не обходится без примеривания кандидатами на себя тоги главнокомандующего в действии". "Доказательством доблести" американского политика считается готовность прибегнуть к использованию силы по любому поводу, есть множество примеров реализации под различными "благовидными" предлогами данной концепции: "на Гренаде в 1983 году, в Панаме в 1989, Югославии в 1999 или в Ираке в 2003", продолжил Лавров.

При этом в Америке чтят своих павших солдат - независимо о того, за какое дело они воевали, и в мае отмечают Memorial Day, напомнил он. "Ни у кого не возникает подозрений в "милитаризме", когда в разных городах США проводятся военно-морские парады и авиашоу с участием военной техники, - заметил глава российского внешнеполитического ведомства. - Нас же по сути обвиняют в том, что мы помним отцов и дедов, сложивших головы в священной освободительной войне, отдаем им воинские почести, широко и с гордостью празднуем День Победы". "Разве Россия или СССР развязали две мировые войны? Разве это у нас сегодня разветвленная сеть военных баз, созданных для контроля над всем миром?", - заключил Лавров.

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