Лавров указал на логические неувязки в истории с "русским отравителем" в Чехии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в вымышленной истории о неком "русском отравителе" в Чехии нет никакой логики.

Он задался вопросом - как человека, у которого будто бы нашли яд, могли спокойно впустить на территорию страны.

Ранее соответствующая публикация появилась в чешской газете Respekt. В ней утверждалось, якобы некий гражданин РФ планировал покушение на представителей пражской муниципальной власти, причастных к ликвидации памятника Коневу. Автор статьи уверял, что для этого злоумышленник собирался задействовать смертельный яд - рицин.

Если вы обнаружили в портфеле у любого пассажира отравляющее вещество убойного свойства, как вы пропустили этого человека? И как вы позволяете ему продолжать находиться на вашей территории? Это просто, по-моему, немыслимо, - подчеркнул Лавров.

Он также выразил мнение, что никто в здравом уме не поверит в подлинность событий, описываемых данным чешским изданием.