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Лавров указал на логические неувязки в истории с "русским отравителем" в Чехии
30 апреля 2020, 22:10 • 105 • Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на логические неувязки в истории с "русским отравителем" в Чехии. Он задался вопросом - как человека, у которого будто бы нашли яд, могли спокойно впустить на территорию страны. "Это просто, по-моему, немыслимо" - подчеркнул министр.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в вымышленной истории о неком "русском отравителе" в Чехии нет никакой логики.
Он задался вопросом - как человека, у которого будто бы нашли яд, могли спокойно впустить на территорию страны.
Ранее соответствующая публикация появилась в чешской газете Respekt. В ней утверждалось, якобы некий гражданин РФ планировал покушение на представителей пражской муниципальной власти, причастных к ликвидации памятника Коневу. Автор статьи уверял, что для этого злоумышленник собирался задействовать смертельный яд - рицин.
Он также выразил мнение, что никто в здравом уме не поверит в подлинность событий, описываемых данным чешским изданием.
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