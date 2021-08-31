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Лавров указал финскому политику на русского шпиона
31 августа 2021, 03:10 • 21 • Политика
Экс-министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни вспоминает, как глава МИД России Сергей Лавров указал ему на русского шпиона. Точнее, на шпионку, которая прогуливалась по берегу.
Экс-председатель партии "Истинные финны" и бывший глава МИД Финляндии Тимо Сойни опубликовал мемуары, где рассказал в числе прочего о встречах с Сергеем Лавровым. Политик признался, что они были для него "невероятным удовольствием".
Всего коллеги встречались 14 раз в рамках двусторонних переговоров, а также неоднократно во время обедов и ужинов на международных мероприятиях, пишет финское издание Iltalehti.
По словам бывшего министра, ему удалось найти с главным русским дипломатом общий язык. Отметил Сойни и чувство юмора Лаврова.
К переговорам Сойни всегда готовили несколько сотрудников МИД, среди которых была Маймо Хенрикссон. В 2017 году в усадьбе Хайкко Лавров спросил у коллеги о захоронении русских солдат на кладбище Хиетаниеми. Тимо Сойни ответа не знал, но ему почти моментально передали записку от Хенрикссон, где была всего пара строчек. Но этого хватило, чтобы дать правильный и чёткий ответ.
Потом министры вышли на веранду подышать свежим воздухом.
"Куривший Лавров указал на сотрудницу финского МИД, которая гуляла по берегу: "Тимо, смотри-ка: вон, по твоему берегу прогуливается русский шпион". Мы тогда посмеялись от души", - написал в мемуарах Сойни.
Ранее Сергей Лавров рассказал об атаках США на Русскую Православную Церковь по всему миру. Россия видит колоссальное давление и понимает, какую роль Церковь сегодня играет в вопросах продвижения наших интересов, подчеркнул министр.
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