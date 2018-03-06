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Лавров: у РФ все больше данных, что США хотят вывести "Джебхат ан-Нусру" из-под удара

06 марта 2018, 00:24  •  233 • Политика

ВИНДХУК, 5 марта. /ТАСС/. У России все больше доказательств того, что США хотят вывести из-под удара террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и сберечь ее для смены режима в Дамаске. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и сотрудничества Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва.

"У нас все больше свидетельств того, что наши западные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, хотели бы "Джебхат ан-Нусру", которая сейчас меняет свои наименования, но от этого суть ее не меняется, вывести из-под удара и сберечь ее на случай все более и более откровенных планов вернуться к плану "Б", то есть порываться сменить режим в Дамаске", - сказал российский министр.

По его словам, согласно информации из разных источников, возглавляемая США международная коалиция вынашивает планы развала Сирии. "Это еще одно подтверждение недоговороспособности наших западных партнеров, которые в практическом плане встают на курс, который прямо противоречит резолюциям СБ ООН, которые в том числе постоянно подтверждают уважение к суверенитету и территориальной целостности Сирии, - указал Лавров. - Надо работать честно. К сожалению, пока этого на стороне наших западных коллег не хватает".

При этом глава МИД РФ отметил, что борьба с этой группировкой в Восточной Гуте абсолютно легитимна. "Сирия - далеко не единственная тема, по которой нас пытаются прессинговать. Многие другие темы, актуальные вопросы международной повестки дня также являются предметом для попыток давить на Россию, - отметил Лавров. - Я даже слышал, что и последняя волна холодного воздуха в Европе тоже относится к действиям России".

"Мы всегда выполняем то, о чем договорились. Если говорить о Восточной Гуте, то мы полностью, на сто процентов привержены резолюции СБ ООН 2401, - сказал глава МИД РФ. - Главный пункт резолюции требует от всех сирийских сторон договариваться о прекращении огня, чтобы обеспечить как минимум 30-дневную паузу для доставки гуманитарной помощи".

По словам министра, западные партнеры предпочитают игнорировать данный параграф и настаивают на том, чтобы "сирийское правительство в одностороннем порядке прекратило боевые действия, а Россия перестала эти боевые действия поддерживать". "Эти шаги сирийского руководства при нашей поддержке направлены на подавление "Джебхат ан-Нусры", которая является террористической организацией и, в соответствии с принятой СБ ООН резолюцией, не подпадает под прекращение боевых действий, - подчеркнул он. - Против террористов в течение всего действия упомянутой резолюции вести последовательную непримиримую борьбу абсолютно легитимно".

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