Лавров: У Москвы нет отношений с ЕС как организацией, они были уничтожены Брюсселем

Односторонние действия Брюсселя уничтожили всю инфраструктуру отношений с Европейским союзом, вот почему Москве пришлось оборвать взаимодействие с организацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что России пришлось оборвать все отношения с Европейским союзом из-за действий Брюсселя, который своими односторонними действиями уничтожил все бывшие и без того пошатнувшиеся связи.

Как заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, одностороннее решение Брюсселя стало причиной полной утраты доверия ЕС и России.

Говоря об отношениях с Китаем, Лавров отметил, что Пекин всегда был и остаётся партнёром России, как и некоторые европейские страны. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва всегда готова пойти навстречу Европе, если Брюссель вернётся к налаживанию контактов.

"Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнёры - только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, наверное, объективно это ведёт к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами", - подчеркнул при этом министр.