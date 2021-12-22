Лавров тонко поддел генсека НАТО, сделав недвусмысленный намёк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поиронизировал над генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Лавров заметил, что Столтенберг часто делает не очень адекватные заявления. Глава МИД России тонко пошутил на эту тему, вспомнив, что генсек НАТО скоро покинет свой пост и, по слухам, будет работать в Центробанке Норвегии.

В Центральном банке нужно очень чётко и выверенно делать то, что лежит в основе того или иного учреждения, - сказал Сергей Лавров.

Ранее Столтенберг предложил провести заседание с участием России в начале 2022 года. По его словам, альянс готов разговаривать с Москвой.