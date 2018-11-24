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Лавров: США подстёгивают опасную военную деятельность у границ России

24 ноября 2018, 12:09  •  58 • Украина
США подстёгивают военную деятельность у российских границ в Европе, безопасность европейских стран становится заложницей такой политики. Об этом в своей статье для португальской газеты «Публику» написал глава МИД России Сергей Лавров.
 
РИА Новости
 

По словам министра, украинский кризис стал результатом геополитических игр США и их идейных единомышленников, а также «слепоты бюрократии Евросоюза».

Лавров отметил, что кризис на Украине «обрушил атмосферу доверия, над созданием которой много лет трудились ответственные лидеры России и ключевых государств Европы».

«Крайнюю озабоченность в Москве вызвало то, что Брюссель не только поступился своими принципами и ценностями, закрыв глаза на вооружённый переворот в Киеве, свергнувший демократически избранного президента, но и последовал указке из Вашингтона, присоединившись к антироссийским санкциям», — написал он.

Он подчеркнул, что в результате архитектура диалога Россия — ЕС была серьёзно нарушена, европейские производители понесли огромные убытки, а Киев «ведёт войну против собственного народа».

«США же не несут никаких потерь. Более того, пользуются ситуацией для подстёгивания опасной военной деятельности вблизи российских границ, раскручивания гонки вооружений в нашем соседстве, где, как мы все надеялись, нет места новой холодной войне», — добавил Лавров.

По его мнению, безопасность в Европе «становится заложником подрывной политики, проводимой из-за океана».

Текст статьи приводится пресс-службой Министерства иностранных дел России.

Ранее Лавров заявил, что военная активность НАТО у границ России не может оставаться без ответа.

20 октября США объявили о планах выйти из ДРСМД. В Евросоюзе призвали сохранить и укрепить договор, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал Европу главной жертвой возможного выхода США из соглашения. 

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