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Лавров: США берегут "Джебхат ан-Нусру" для удара по Башару Асаду
05 марта 2018, 23:09 • 125 • Политика
Глава МИД России заявил, что борьба Москвы и Дамаска с группировкой в Восточной Гуте является абсолютно легитимной.
Россия получает все больше доказательств того, что США намеренно выводят из-под удара террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), чтобы сберечь ее для атаки на законные власти Дамаска. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в понедельник в ходе пресс-конференции с заместителем премьер-министра Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва.
По словам Лаврова, Соединенные Штаты хотели бы сберечь "Джебхат ан-Нусру" на случай "все более и более откровенных планов" вернуться к плану смены режима в Дамаске.
Согласно информации, поступающей в Москву из разных источников, международная коалиция во главе с США продолжает вынашивать планы развала Сирии, подчеркнул Лавров. Это, по его словам, является еще одним подтверждением недоговороспособности "западных партнеров".
В практическом плане США встают на курс, прямо противоречащий резолюциям СБ ООН, отметил министр. Лавров заявил, что Белому дому не хватает "честности" в свое работе.
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