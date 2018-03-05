Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Поляки выдали разгромную рецензию на статью главы МИД Украины о Польше
Торговля без границ: Глава ВТО призвал страны избегать новых торговых барьеров
Газовая война с Украиной: мифы и реальность (Руслан Осташко)
Путин: Россия стала одним из ведущих мировых экспортеров оружия
Главная / Политика

Лавров: США берегут "Джебхат ан-Нусру" для удара по Башару Асаду

05 марта 2018, 23:09  •  125 • Политика
Глава МИД России заявил, что борьба Москвы и Дамаска с группировкой в Восточной Гуте является абсолютно легитимной.
Россия получает все больше доказательств того, что США намеренно выводят из-под удара террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), чтобы сберечь ее для атаки на законные власти Дамаска. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в понедельник в ходе пресс-конференции с заместителем премьер-министра Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва.
По словам Лаврова, Соединенные Штаты хотели бы сберечь "Джебхат ан-Нусру" на случай "все более и более откровенных планов" вернуться к плану смены режима в Дамаске.
Согласно информации, поступающей в Москву из разных источников, международная коалиция во главе с США продолжает вынашивать планы развала Сирии, подчеркнул Лавров. Это, по его словам, является еще одним подтверждением недоговороспособности "западных партнеров".
В практическом плане США встают на курс, прямо противоречащий резолюциям СБ ООН, отметил министр. Лавров заявил, что Белому дому не хватает "честности" в свое работе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

125
Источник
Похожие новости
05 марта 2018, 21:09
Путин и Макрон договорились содействовать процессу урегулирования сирийского конфликта
05 марта 2018, 16:39
Собчак создаст собственные дебаты, где ЦИК ей не указ
05 марта 2018, 14:39
Президент Южной Кореи может в июне посетить ЧМ-2018

Загрузка...
05 марта 2018, 23:09
Депутат Журавлёв чуть не стал жертвой "абсолютного" перемирия в Донбассе
05 марта 2018, 10:09
"Искандер" уничтожил командный пункт "противника" под Астраханью
05 марта 2018, 19:54
Россия возвращается в Африку
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
06 марта 2018, 02:24
Первый итог парламентских выборов в Италии: страна, расколотая на три части
06 марта 2018, 00:24
"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" по газовым контрактам
06 марта 2018, 00:24
Лавров: у РФ все больше данных, что США хотят вывести "Джебхат ан-Нусру" из-под удара
06 марта 2018, 02:09
МИД Польши раскритиковал статью Климкина об отношениях Варшавы и Киева
06 марта 2018, 05:39
Газовая война с Украиной: мифы и реальность (Руслан Осташко)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 марта 2018, 15:54
США отметили выступление Путина провалом испытаний своей ПРО
03 марта 2018, 22:09
«Амбиции Порошенко убивают экономику»: чем грозит Украине расторжение газовых контрактов с Россией
02 марта 2018, 10:39
Армагеддон 2018 года: скоро на всей планете
03 марта 2018, 02:54
Американский генерал: Русские нас больше не боятся
03 марта 2018, 02:54
Президентские выборы в Армении: Саркисян заменил и дополнил Саргсяна
02 марта 2018, 23:39
«А нас-то за что»? Реакция Запада на послание В. Путина
05 марта 2018, 06:54
«Чёрный лебедь» полетел?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.