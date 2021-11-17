Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных пробле...
Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
Главная / Политика

Лавров сравнил Зеленского с Остапом Бендером: "Заграница нам поможет"

17 ноября 2021, 19:20  •  152 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с персонажем романов Ильфа и Петрова Остапом Бендером. По его словам, он постоянно просит помощи у заграницы.
Своё сравнение Лавров привёл во время встречи с главой МИД Молдовы Николаем Попеску. По словам министра иностранных дел России, Зеленский пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Донбассе, и то и дело пытается придумывать "страшилки" о русской угрозе. Раз за разом Запад принимает сторону Киева. В частности, 15 ноября главы МИД Франции и Германии в очередной раз "расставили акценты по партитуре" Украины.
"Ясно, что это отвлечение внимания. Зеленский не прочь спровоцировать инциденты в расчёте на то, что, как говорил Остап Бендер, "заграница нам поможет", - заявил Сергей Лавров.
Также глава МИД России отметил, что Киев постоянно нарушает Минские договорённости, пользуясь попустительством Берлина и Парижа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





152
Источник
Похожие новости
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
17 ноября 2021, 13:30
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
17 ноября 2021, 14:05
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
17 ноября 2021, 00:40
В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400
17 ноября 2021, 05:55
Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"
17 ноября 2021, 04:10
Немецкий политик назвал политическую причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
13 ноября 2021, 01:35
"А теперь разразится война?": Подсчёты мигрантов на границе вызвали удивление у простых людей
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля
16 ноября 2021, 01:55
"На воре и шапка горит": Захарова "поймала за язык" главу МИД Украины Кулебу
16 ноября 2021, 01:55
Финляндия поднимает вопрос об Ингерманландии
14 ноября 2021, 17:50
"Польская подлость и провокация": Кедми о ситуации на польско-белорусской границе
13 ноября 2021, 03:20
Русские готовятся к войне? Баранец объяснил: "Не сегодня-завтра Путин с Шойгу ворвутся"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.