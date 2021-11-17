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Лавров сравнил Зеленского с Остапом Бендером: "Заграница нам поможет"
17 ноября 2021, 19:20 • 152 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с персонажем романов Ильфа и Петрова Остапом Бендером. По его словам, он постоянно просит помощи у заграницы.
Своё сравнение Лавров привёл во время встречи с главой МИД Молдовы Николаем Попеску. По словам министра иностранных дел России, Зеленский пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Донбассе, и то и дело пытается придумывать "страшилки" о русской угрозе. Раз за разом Запад принимает сторону Киева. В частности, 15 ноября главы МИД Франции и Германии в очередной раз "расставили акценты по партитуре" Украины.
"Ясно, что это отвлечение внимания. Зеленский не прочь спровоцировать инциденты в расчёте на то, что, как говорил Остап Бендер, "заграница нам поможет", - заявил Сергей Лавров.
Также глава МИД России отметил, что Киев постоянно нарушает Минские договорённости, пользуясь попустительством Берлина и Парижа.
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