Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
"Вам стоит заткнуться": посол Китая в США резко осадил американцев
Главная / Политика

Лавров спрогнозировал сроки получения разрешения на запуск "Северного потока - 2"

15 сентября 2021, 11:40  •  190 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал сроки получения разрешения на запуск "Северного потока - 2". Он также отметил, что в целом этот процесс небыстрый.
По словам министра, процесс получения разрешения на запуск "Северного потока - 2" от немецкого регулятора может занять около четырёх месяцев. Лавров отметил, что разрешение может быть получено уже в начале 2022 года.
Кроме того, министр добавил, что у него нет сомнений насчёт того, что нападки на газопровод продолжатся. По его словам, против "Северного потока - 2" выступает меньшинство, однако меньшинство агрессивное - в основном прибалты и Польша.
Напомним, по мнению обозревателя Америки Эрнандез, существуют "три препятствия" для запуска "Северного потока - 2".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





190
Источник
Похожие новости
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформы"
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
15 сентября 2021, 00:40
Продвигающие Навального США столкнулись с эффектом бумеранга. Объявлена повышенная готовность
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно...
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформ...
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2021, 07:35
Штаб оккупационных сил сообщает о потерях ВСУ на Донбассе
12 сентября 2021, 08:30
Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
11 сентября 2021, 20:35
Зеленский бессилен перед Путиным: Украинский ведущий выдал всё без обиняков
12 сентября 2021, 18:35
В Афганистане снова бои: "Талибан"* отступает - источник
13 сентября 2021, 10:10
"Это уже полный аут!": "Куев" поставил под вопрос свою "тысячелетнюю историю" - Пронько
09 сентября 2021, 01:40
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, заклинания"
10 сентября 2021, 04:15
Штатам надоели "газовые качели" Украины: Госдеп назвал кризисом отставки в "Нафтогазе"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.