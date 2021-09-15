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Лавров спрогнозировал сроки получения разрешения на запуск "Северного потока - 2"
15 сентября 2021, 11:40 • 190 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал сроки получения разрешения на запуск "Северного потока - 2". Он также отметил, что в целом этот процесс небыстрый.
По словам министра, процесс получения разрешения на запуск "Северного потока - 2" от немецкого регулятора может занять около четырёх месяцев. Лавров отметил, что разрешение может быть получено уже в начале 2022 года.
Кроме того, министр добавил, что у него нет сомнений насчёт того, что нападки на газопровод продолжатся. По его словам, против "Северного потока - 2" выступает меньшинство, однако меньшинство агрессивное - в основном прибалты и Польша.
Напомним, по мнению обозревателя Америки Эрнандез, существуют "три препятствия" для запуска "Северного потока - 2".
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