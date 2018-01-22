Лавров: создание США сил безопасности в Сирии может быть сознательной провокацией

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Создание американской стороной сил безопасности на границах Сирии с Турцией и Ираком может быть сознательной провокацией, опровержения таких планов неуклюжи. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы уже давно обращаем внимание на то, что США взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории, - отметил министр. - Вашингтон осуществляет открытые, да и не афишируемые поставки современных вооружений в Сирию для передачи сотрудничающим с ним отрядам, прежде всего "Силам демократической Сирии", которые опираются на курдское ополчение".

"В развитие этой линии на грубое вмешательство во внутренние дела Сирии было объявлено о создании неких сил безопасности границы на протяжении всей границы Сирии с Турцией и Ираком, - сказал Лавров. - Затем прозвучали неуклюжие опровержения, но по фактам вся эта деятельность по взятию под контроль сирийской территории на границе с Ираком и Турцией продолжалась".

По словам главы МИД РФ, США одновременно "всячески отваживают курдов от диалога с Дамаском, поощряют сепаратистские настроения среди курдов, полностью игнорируя деликатный характер и региональное измерение курдской проблемы". "Либо это непонимание всей ситуации, либо сознательная провокация", - добавил он.

Дипломат также заявил, что Москва требует, чтобы ООН уделило внимание последствиям штурма Ракки международной коалицией во главе с США.

"Достаточно показательно, что когда они [Запад] бьют тревогу по Идлибу и Восточной Гуте, совсем не желают рассматривать операцию коалиции США в сирийской Ракке, - сказал Лавров. - Настаиваем на том, что ООН, Совет Безопасности уделили этому внимание".

Политик отметил, что Запад игнорирует факты присутствия в Восточной Гуте боевиков, близких к "Джебхат ан-Нусре" (запрещенная в РФ террористическая организация), которые обстреливают и посольство России.

"Уже какое-то время наши западные партнеры пытаются раздувать скандальную атмосферу вокруг ситуации в Восточной Гуте и в Идлибе, игнорируя тот факт, что в Восточной Гуте сохраняется концентрация близких к "Джебхат ан-Нусре" боевиков, которые обстреливают Дамаск, включая посольство России, - отметил министр. - Игнорируют тот факт, что совсем недавно, благодаря усилиям сирийского правительства и российских военных из Восточной Гуты начата медицинская эвакуация, в том числе детей, которые срочно нуждаются в медицинской помощи".

По его словам, Запад обеспокоен окружением боевиков "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе.

"Западные коллеги, эмоционально привлекая внимание мирового сообщества к гуманитарным проблемам Идлиба, игнорируют очевидный факт, что именно в Восточном Идлибе до недавнего времени вершила бал запрещенная СБ ООН как террористическая организация "Джебхат ан-Нусра", - сказал глава МИД РФ. - Совсем недавно началось наступление сирийской армии при нашей поддержке, которое завершилось окружением основной части группировки "ан-Нусры". Видимо, именно это вызывает такое беспокойство у некоторых западных стран".

Москва будет противостоять попыткам Запада реализовать планы по смене режима в Сирии. "США и возглавляемая ими коалиция стремятся щадить "Джебхат ан-Нусру", сберегая группировку для реализации плана по смене режима - так называемого плана Б, - обратил внимание министр. - Для нас это абсолютно неприемлемо, будем жестко противостоять подобным попыткам".