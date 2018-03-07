Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киска Сороса
Правило американцев - обман: Эксперты оценили роль США в украинском госпереворот...
Макрон передаёт церкви мусульманам
«Все астматики на ингаляторах»: в Волоколамском районе введён режим ЧС из-за мус...
Главная / Политика

Лавров: сотрудничество "Роснефти" и ExxonMobil не должно зависеть от геополитики

07 марта 2018, 18:39  •  94 • Политика

МАПУТУ, 7 марта. /ТАСС/. Сотрудничество "Роснефти" и ExxonMobil должно в первую очередь определяться интересами экономик тех государств, где реализуются проекты, а не геополитическими соображениями. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

"Действительно, среди проектов, которые активно обсуждались за последнее время, есть консорциум по разработке шельфовых месторождений углеводородов около Мозамбика с участием мозамбикской компании, "Роснефти" и ExxonMobil. Если в последнее время у ExxonMobil появились какие-то проблемы, то надо в них разобраться, и думаю, что это будут делать участники консорциума напрямую между собой, конечно же, с участием и представителей правительства Мозамбика. Последнее, что я слышал, - это то, что консорциум ведет работу с соответствующими структурами мозамбикского правительства по юридическому оформлению всех необходимых работ", - сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах реализации проекта.

"Мы очень надеемся, что и в этом, и во всех других проектах между Россией и Мозамбиком и между Россией и любой другой страной все-таки решающую, определяющую роль будут играть не некие политические соображения, геополитические расчеты, а реальные интересы экономики тех или иных государств, где работают соответствующие компании", - подчеркнул он.

1 марта стало известно, что американская корпорация ExxonMobil из-за антироссийских санкций в 2018 году намерена начать процедуру выхода из совместных проектов с "Роснефтью" в сфере поисков месторождений нефти. В свою очередь российская компания заявила, что будет самостоятельно развивать проекты в России, из которых выходит ExxonMobil, но поддержит возвращение американской компании при появлении такой законодательной возможности.

"Роснефть" и ExxonMobil планировали сотрудничать в разведке и потенциальной добыче на шельфе Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири. При этом работа с ExxonMobil по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена. "Роснефть" также сообщила, что для минимизации ущерба акционерам, компании юридически оформляют выход ExxonMobil из российских проектов в связи с санкциями в отношении энергетического сектора РФ. После завершения оформления документов "Роснефть" пообещала проинформировать акционеров о деталях договоренностей в соответствии с действующими корпоративными стандартами.

Проект "Роснефти" и ExxonMobil в Мозамбике

В конце 2015 года дочерняя компания "Роснефти" - "РН- Эксплорейшн" - и структура ExxonMobil в Мозамбике были признаны победителями тендера на три участка в рамках пятого лицензионного раунда, организованного национальным нефтяным институтом Instituto Nacional de Petroleo (INP) Республики Мозамбик. Работы планировалось начать во второй половине 2016 года, однако соглашение с правительством Мозамбика пока не подписано.

"Роснефть" и ExxonMobil получили три лицензионных участка: A5-B в бассейне реки Ангоче и Z5-C и Z5-D в дельте реки Замбези. По предварительным договоренностям, первоначальный период бурения составит четыре года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

94
Источник
Похожие новости
07 марта 2018, 02:24
МО РФ: боевики из Восточной Гуты стреляют по посольству России в Дамаске
07 марта 2018, 20:39
Иран удивлен двойными стандартами Запада к Йемену и Восточной Гуте
07 марта 2018, 14:09
Памфилова рассказала о лидерах по жалобам среди кандидатов и фейках

Загрузка...
07 марта 2018, 17:24
Правило американцев - обман: Эксперты оценили роль США в украинском госперевороте
07 марта 2018, 14:09
Путин о санкциях Запада: Включение в списки "всех чохом" - признак слабости, а не силы
07 марта 2018, 20:39
В Крыму рассказали, как Путин вылечил "глухоту" Запада еще в 2014 году
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 марта 2018, 01:39
Порошенко отрёкся от Креста
02 марта 2018, 23:39
Не Россия: Премьер-министр Украины нашёл виновного в газовом кризисе
03 марта 2018, 15:54
Путин напомнил Болгарии о том, кто освободил ее от ига Османской империи
06 марта 2018, 08:54
Конец эры американских ультиматумов. ЕС и Россия объединились против США
02 марта 2018, 20:09
Реакция на реакцию: как западные СМИ остались «в восторге» от оценки послания Путина главредом RT
04 марта 2018, 08:09
Время платить по историческим счетам
05 марта 2018, 11:39
Коммерческий директор «Нафтогаза» заврался, объясняя, почему Украина покупает газ в четыре раза дороже российского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.