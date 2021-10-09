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Лавров сообщил об обновлении Концепции внешней политики России

09 октября 2021, 02:05  •  68 • Политика
Россия обновляет Концепцию внешней политики страны. Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 8 октября, в ходе встречи с молодыми дипломатами.
Он пожелал выпускникам внести свой вклад в формирование общих подходов и внешнеполитической стратегии страны.
«Это только добавляет азарта, честно скажу. Заставляет мыслить креативно, всегда имея в качестве главной задачи выполнение основного предназначения нашей внешней политики — обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны. Это магистральное содержание Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной в 2016 году президентом Владимиром Путиным», — выступлении, которое было опубликовано на странице МИД РФ в Twitter.
Лавров также сказал молодым дипломатам, что им предстоит трудиться на ответственном этапе российской и мировой истории.
«Время бежит быстро. Сейчас занимаемся обновлением этого стратегического документа. Не сомневаюсь, что каждый на своем участке работы в соответствующих департаментах будет вносить вклад в формирование наших общих подходов и внешнеполитической стратегии на современном этапе», — отметил Лавров.
Также Лавров поздравил выпускников с успешным завершением учебы.
«Знаю, что большинство здесь отличники, люди, прошедшие серьезный конкурсный отбор, многие с редкими иностранными языками, в том числе восточными. На нынешнем этапе это важно. Чувствую всем сердцем, что вы пришли в дружный «дом», который сохраняет преемственность, всегда стремится обеспечить наставничество в самом хорошем, незабюрократизированном смысле», — заявил он.
На встрече присутствовали руководители Совета молодых дипломатов, Совета ветеранов, Центра истории российской дипломатической службы, ректор Дипломатической Академии МИД России и представители общественных организаций.
«Мы все живем одной семьей, что не отменяет требовательности к тем обязанностям, которые каждый из нас выполняет. <...> Желаю начинать писать свои «записки», которые будут помогать развивать нашу внешнюю политику на соответствующих направлениях. Но с таким прицелом, чтобы они, в конечном итоге, оказались в Центре истории российской дипслужбы. Постарайтесь! Желаю самых больших успехов! Со многими из вас будем сталкиваться по работе», — заключил министр.
В тот же день Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России заявил, что деградация отношений России и Евросоюза (ЕС) приобретает хронический характер. Он отметил, что единственное конструктивное предложение за последние месяцы — инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС.
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