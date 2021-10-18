Лавров сообщил о полном прекращении контактов России с НАТО

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Теперь, если Североатлантическому альянсу захочется поговорить, то ему нужно обращаться к послу РФ в Бельгии

Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также Россия временно прекращает работу военной миссии связи альянса в столице, как и деятельность информбюро. Теперь же, если НАТО хочет связаться с Москвой, руководству организации нужно обращаться к российскому послу в Бельгии.

По словам Лаврова, Россия больше не собирается делать вид, будто в ближайшее время возможны изменения в отношениях с НАТО, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Глава МИД РФ подчеркнул, что контактов по линии военных не происходит.

Ранее НАТО из-за "враждебной деятельности РФ" выслала восемь российских дипломатов из нашего постпредства, сочтя их агентами разведки. Но, как отметил Лавров, Альянс официально не потрудился объяснить причину такого решения.

При этом СМИ писали, что Москва ответит на недружественный шаг НАТО, а меры, к которым прибегнет, будут сенсационными в политическом плане. Ответ согласовывали в межведомственном формате. Ведь военная миссия НАТО была нужна для контактов с Минобороны РФ. Впрочем, натовцы заморозили все сотрудничество по этой линии еще в 2014 году.