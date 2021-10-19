Лавров согласился с Эрдоганом по поводу Совбеза ООН

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Резкие слова турецкого лидера нашли отклик в России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган известен своим красноречием и готовностью рассуждать на разные темы. Но его замечание по поводу Совета безопасности ООН совершенно справедливо. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Эрдоган, выступая перед парламентариями Анголы, заявил, что мир – это больше пяти стран, и международное сообщество не должно зависеть от "горстки" государств Совбеза ООН. Политолог Армен Гаспарян воспринял заявление турецкого лидера как хамство. Но руководитель российского внешнеполитического ведомства подошел к ситуации спокойнее.

"Я согласен, что "пятерка" постоянных членов Совета безопасности не имеет права диктовать судьбы мира. Она его и не имеет, и не претендует. "Пятерка" претендует ровно на те полномочия, которые записаны в уставе ООН",

– подчеркнул Лавров. Он также согласился с тем, что и ООН, и Совбез нужно "адаптировать" к новым реалиям. В частности, счел справедливым, если представительство развивающихся стран из Азии, Африки, Латинской Америки будет увеличено в Совбезе. При этом добавлять Западу места в Совбезе Лавров считает необязательным, передает РИА "Новости".

Ранее недовольство ооновскими институтами высказали США.