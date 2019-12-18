Лавров: смена руководства ЕС дает возможность для "нового старта" в отношениях с РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Смена руководства ЕС после выборов дает возможность для перезапуска отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье "Соседи по Европе. Россия - ЕС: тридцать лет отношений", опубликованной в среду в "Российской газете".

"Начало очередного институционального цикла в ЕС объективно открывает возможность для "нового старта" в наших отношениях. Как минимум - это повод серьезно задуматься, кто мы друг для друга в стремительно меняющемся мире", - констатировал министр.

Как сообщил министр, уже состоялись контакты с новым руководством Европейского союза, а динамика двусторонних отношений с большинством государств объединения активизировалась.

"Хотелось бы рассчитывать, что те, кто отвечает за принятие решений в Евросоюзе, будут руководствоваться стратегическим видением и действовать в русле заветов великих европейских политиков, таких как Шарль де Голль и Гельмут Коль, которые мыслили категориями "общеевропейского дома", - добавил он. - Искусственные ограничения сотрудничества в угоду чьим-то геополитическим интересам не решают проблем, а лишь создают новые и ослабляют экономические позиции Европы".

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия и Евросоюз остаются крупнейшими торговыми партнерами и соседями, которые способны нести ответственность за безопасность и стабильность в Евразии.

"К слову, если бы не ангажированная позиция ЕС в контексте украинских событий, сегодня товарооборот между Россией и Евросоюзом вполне мог бы достичь отметки в полтриллиона долларов, став фактором уже глобального масштаба - сопоставимого с объемами торговли ЕС с США и Китаем", - резюмировал министр.

Россия - часть Европы

Дипломат отметил, что Россия относится к цивилизационному европейскому пространству, но при этом ей присуща своя самобытность.

"Географически, исторически, экономически, культурно Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы. Обладая самобытной идентичностью, которой по праву гордимся, мы - часть европейского цивилизационного пространства, - подчеркнул Лавров. - На протяжении веков Россия вносила свой вклад в его расширение - вплоть до Тихого океана".

"Наша самобытность формировалась в том числе и под влиянием передовых европейских идей, - добавил глава российского внешнеполитического ведомства. - Точно так же современная европейская культура была бы немыслима без взаимообогащения с Россией".

Министр при этом указал на то, что в отношении с Брюсселем Москва часто сталкивается с универсализацией норм ЕС и попытками применить их к другим странам.

"Проще говоря - встать в фарватер и идти "правильным" курсом, а также безоговорочно принять трактовку "общих ценностей", зачастую формировавшихся вразрез с европейской цивилизационной традицией, основанной на христианстве, - продолжил Лавров. - Наши партнеры в Брюсселе стали стыдливо умалчивать, что разрабатываемая концепция четырех общих пространств Россия - ЕС опиралась на обоюдное понимание опасности и контрпродуктивности попыток ставить наших общих соседей перед выбором "ЕС или Россия".

Глава МИД РФ также констатировал, что тревожным знаком в отношениях ЕС с РФ стал запуск программы "Восточное партнерство", которая была направлена на то, что оторвать от Москвы ее ближайших соседей. Это, по мнению Лаврова, указало на неготовность Евросоюза к равноправным отношениям с Россией.

Один из центров многополярного мира

Лавров отметил, что Россия считает Европейский союз одним из центров многополярного мира и нацелена на развитие отношений с ним в русле концепции формирования Большого евразийского партнерства.

"Евросоюз мы видим в качестве одного из центров многополярного мира, - сказал он. - Нацелены на развитие отношений с ним в русле выдвинутой президентом Владимиром Путиным концепции формирования Большого евразийского партнерства от Атлантики до Тихого океана с участием государств Евразийского экономического союза, ШОС, АСЕАН и всех других стран континента".

По словам министра, экономической основой подключения членов ЕС к такому партнерству может стать сотрудничество по линии Евросоюз - ЕАЭС. "Сопряжение потенциалов двух крупных региональных рынков, гармонизация их торгово-инвестиционных режимов будет способствовать усилению позиций всех участников мировой торговли. А также - что немаловажно - позволит избежать в будущем ситуаций, когда наши "общие соседи" вновь искусственно окажутся перед примитивным выбором: либо с ЕС, либо с Россией", - добавил он.

Лавров напомнил, что Азиатско-Тихоокеанском регионе сформировались новые центры финансовой, экономической, технологической и военной силы. "Мы выстраиваем нашу внешнюю политику и сотрудничество с партнерами с учетом этого важнейшего фактора. Новые реалии не только несут в себе дополнительные трансграничные вызовы, но и открывают возможности черпать ресурсы для собственного развития там, куда мы прежде даже не пытались обратить взгляд. В любом случае сложение усилий преумножает наши возможности", - подчеркнул он.

Министр указал на то, что в условиях непростой ситуации в мире важно обеспечить верховенство международного права и "не пытаться подменить его изобретенным на Западе под свои интересы "порядком, основанным на правилах". И только тогда можно будет обеспечить эффективность многосторонних усилий, добавил глава МИД.

Необходимость широкого сотрудничества

По словам Лаврова, основатели диалога между Россией и Евросоюзом осознавали, что сторонам необходимо широкое сотрудничество, но за минувшие годы достигнуть этого не удалось.

"Основатели партнерства Россия - ЕС понимали, что стереть многовековые разделительные линии на нашем континенте невозможно без создания в Европе широкого поля сотрудничества. С обеих сторон был настрой сделать его взаимовыгодным, долгосрочным, устойчивым к экономическим и политическим колебаниям", - подчеркнул Лавров.

30 лет назад СССР подписал соглашение об экономическом сотрудничестве с Европейским экономическим сообществом и Европейским сообществом по атомной энергии. "Эта дата стала отправной в построении официальных отношений России как государства - продолжателя СССР с Европейским союзом", - отметил глава МИД РФ.

Он обратил внимание, что последующие после подписания соглашения годы были отмечены кропотливой работой над созданием многоуровневой архитектуры взаимодействия между Россией и ЕС. Так, в мае 2003 года в ходе саммита в Санкт-Петербурге стороны достигли договоренности о выстраивании стратегического партнерства на основе создания четырех общих пространств: экономического; внешней безопасности; свободы, безопасности и правосудия; науки и образования, включая культурные аспекты.

"Мы сообща работали над долгосрочными проектами, которые, будь они доведены до логического завершения, принесли бы ощутимые дивиденды всем жителям нашего общего континента, существенно повысили бы уровень их безопасности, благосостояния и комфорта, - указал он. - Речь шла, например, об облегчении условий - вплоть до безвизового режима - взаимных поездок граждан России и стран ЕС, налаживании тесного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с угрозами терроризма и оргпреступности, скоординированном урегулировании региональных кризисов и конфликтов, формировании энергетического союза".

Однако обеспечить устойчивость заявленного партнерства не удалось, добавил Лавров.