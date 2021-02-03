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Лавров словами Данилы Багрова ответил на агрессию Запада против России

03 февраля 2021, 17:30  •  396 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Смоленской площади заметили "истерику" за пределами РФ в связи с делом Навального
Глава МИД России Сергей Лавров процитировал героя культового отечественного фильма "Брат-2" Данилу Багрова, отвечая на сегодняшнем брифинге на вопрос, не пора ли Москве дать жесткий отпор агрессивной риторике Запада в адрес нашей страны.
Как отмечает RT, фразу, которую произнес министр, также приписывают русскому князю Александру Невскому.
"Мы все-таки вежливые люди и привыкли добиваться своих целей вежливо и культурно. Как говорится устами одного известного персонажа российского кинематографа, "не в силе Бог, а в правде". Ну и у нас есть хорошая пословица, которую нужно помнить, "мягко стелем, но жестко спать"", – сказал шеф отечественной дипломатии.
Кроме того, комментируя реакцию коллективного Запада на вчерашнее решение Симоновского суда Москвы, заменившего блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше", министр заявил об однобокости подачи информации вокруг оппозиционера иностранными медиа. По его словам, их освещение событий в России "достаточно специфично".

"Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно же, зашкаливает", – цитирует "Интерфакс" главу МИД РФ.
Он отметил, что от западной общественности скрывается, что наши законы и правила по проведению митингов гораздо мягче, чем за рубежом. Лавров обратил внимание, как разгоняются протесты в США, Франции, Германии и какое демонстрантов там ждет наказание за несанкционированные выступления.
Специально к пятничному визиту в Москву высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики Жозепу Боррелю, который уже обещал говорить здесь о берлинском пациенте, на Смоленской площади подготовили видеосюжет о митингах в Европе и России. Сегодня этот материал уже отправлен в Брюссель, подчеркнул Лавров.
Добавим, ранее министр иностранных дел уже цитировал Невского/Багрова. Так, в 2018 г. Сергей Викторович вспоминал именно фразу о "силе в правде", реагируя на нападки Запада на Россию по поводу якобы отравления экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, призывов взять "все грехи" на себя. По его мнению, эти слова отражают в полной мере, чем "руководствуется" русский народ и "все народы Российской Федерации".

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