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Лавров сказал прямо: Запад признал одну из главных своих ошибок

24 ноября 2020, 18:20  •  80 • Политика
Министр иностранных дел России прямо сказал, что Запад признал одну из своих главных ошибок, связанную с мнением, что рулить миром у них получится самостоятельно. Лет десять тому назад впервые был созван формат G20, и тогда стало ясно, что роль лидеров страны Запада теряют.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-подхода на церемонии вручения послам верительных грамот подчеркнул, что страны Запада и сами сегодня прекрасно понимают, что рулить миром в одиночку у них уже давно не получается. Более того, Лавров подчеркнул, что это понимание появилось ещё лет десять назад.
"Группа двадцати" (G20. - Ред.), между прочим, отражает понимание, в том числе и нашими западными странами, что в одиночку рулить в мире у них уже не получается. Поэтому вместо так называемой семёрки (G7. - Ред.) была задействована лет десять назад на высшем уровне впервые "Группа двадцати", где помимо семёрки западных стран представлены все страны БРИКС и ещё очень много государств, которые разделяют философию членов объединения БРИКС".
Собственно, философия стран БРИКС и тех, кто разделяет её, сводится к главному принципу - это равноправие на международной арене, добавил Сергей Лавров.

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