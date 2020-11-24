Лавров сказал прямо: Запад признал одну из главных своих ошибок

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-подхода на церемонии вручения послам верительных грамот подчеркнул, что страны Запада и сами сегодня прекрасно понимают, что рулить миром в одиночку у них уже давно не получается. Более того, Лавров подчеркнул, что это понимание появилось ещё лет десять назад.

"Группа двадцати" (G20. - Ред.), между прочим, отражает понимание, в том числе и нашими западными странами, что в одиночку рулить в мире у них уже не получается. Поэтому вместо так называемой семёрки (G7. - Ред.) была задействована лет десять назад на высшем уровне впервые "Группа двадцати", где помимо семёрки западных стран представлены все страны БРИКС и ещё очень много государств, которые разделяют философию членов объединения БРИКС".

Собственно, философия стран БРИКС и тех, кто разделяет её, сводится к главному принципу - это равноправие на международной арене, добавил Сергей Лавров.