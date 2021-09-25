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Лавров сказал, какую ошибку допустили США и НАТО при выходе из Афганистана
25 сентября 2021, 20:05 • 124 • Политика
Поспешный уход войск США и НАТО из Афганистана проходил без осмысления последствий, там осталось очень много вооружений, заявил Лавров.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал главную ошибку США и НАТО при выходе из Афганистана, из-за которой в руки талибов* попало очень много американских вооружений. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.
Лавров указал, что вывод войск из Афганистана осуществлялся в большой спешке и проходил без осмысления последствий данного шага. В результате в стране осталось очень много американского оружия.
- сказал Лавров.
Он добавил, что сформированное пришедшими к власти в стране талибами правительство, несмотря на все обещания, не отражает всей палитры афганского общества. Однако ситуация в стране не мешает вести переговоры. Санкции Совбеза ООН не запрещают таких контактов, отметил глава МИД.
- подытожил министр.
* "Талибан", талибы, ИГ - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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