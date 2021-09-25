Лавров сказал, какую ошибку допустили США и НАТО при выходе из Афганистана

Поспешный уход войск США и НАТО из Афганистана проходил без осмысления последствий, там осталось очень много вооружений, заявил Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал главную ошибку США и НАТО при выходе из Афганистана, из-за которой в руки талибов* попало очень много американских вооружений. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров указал, что вывод войск из Афганистана осуществлялся в большой спешке и проходил без осмысления последствий данного шага. В результате в стране осталось очень много американского оружия.

Поспешный уход войск США и НАТО из Афганистана проходил без осмысления последствий, там осталось очень много вооружений,

- сказал Лавров.

Он добавил, что сформированное пришедшими к власти в стране талибами правительство, несмотря на все обещания, не отражает всей палитры афганского общества. Однако ситуация в стране не мешает вести переговоры. Санкции Совбеза ООН не запрещают таких контактов, отметил глава МИД.

РФ также поддерживает решимость талибов бороться с ИГ* в Афганистане,

- подытожил министр.

* "Талибан", талибы, ИГ - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.