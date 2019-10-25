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Лавров: ситуация с осужденным за шпионаж Бергом не влияет на отношения Москвы и Осло

25 октября 2019, 03:09  •  47 • Политика

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Ситуация с осужденным в России за шпионаж норвежцем Фруде Бергом никак не влияет на российско-норвежские отношения. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"[На двусторонние отношения с Россией это не влияет] никак", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам министра, Берг может вернуться в Норвегию "в любой момент". Ранее Берг подал прошение о помиловании.

Московский городской суд 16 апреля признал Фруде Берга виновным в шпионаже против РФ и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Фруде Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ. Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получал от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб. По словам гособвинителя, Берг сотрудничал с разведывательной службой Норвегии за денежное вознаграждение.

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