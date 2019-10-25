|
Лавров: ситуация с осужденным за шпионаж Бергом не влияет на отношения Москвы и Осло
25 октября 2019, 03:09 • 47 • Политика
КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Ситуация с осужденным в России за шпионаж норвежцем Фруде Бергом никак не влияет на российско-норвежские отношения. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"[На двусторонние отношения с Россией это не влияет] никак", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам министра, Берг может вернуться в Норвегию "в любой момент". Ранее Берг подал прошение о помиловании.
Московский городской суд 16 апреля признал Фруде Берга виновным в шпионаже против РФ и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Фруде Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ. Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получал от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб. По словам гособвинителя, Берг сотрудничал с разведывательной службой Норвегии за денежное вознаграждение.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 октября 2019, 02:54
|
24 октября 2019, 03:09
|
19 октября 2019, 18:54
|
23 октября 2019, 07:39
|
23 октября 2019, 04:24
|
21 октября 2019, 10:09
|
22 октября 2019, 12:09