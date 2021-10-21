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Лавров сделал выводы по диалогу с Евросоюзом

21 октября 2021, 16:15  •  96 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Без взаимного учета интересов сотрудничество не получится
Евросоюз не готов к возобновлению диалога с Россией. Такие выводы озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с кипрским коллегой Никосом Христодулидисом в четверг, 21 октября.
По словам Лаврова, тему кризиса отношений Москвы и Брюсселя они затронули весьма "кратко". В РФ снова дали понять, что в нынешний тупик стороны завела отнюдь не позиция Москвы. Соответственно, только желания России выйти из него недостаточно.
"Мы будем готовы к возобновлению диалога с Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов. К такой работе, к сожалению, наши коллеги из Евросоюза не готовы",
– констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее в Кремле отметили двойственную позицию Европы от отношению к России, которая мешает нормальному сотрудничеству. При этом эксперты опасаются, что смена политического курса Чехии после парламентских выборов может усилить русофобские настроения в ЕС.

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