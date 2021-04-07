Лавров сделал интересное предложение Евросоюзу: "В случае заинтересованности"

Сергей Лавров сделал интересное предложение Евросоюзу, заявив, что двери Большого евразийского партнёрства открыты для всех государств, в том числе для стран ЕС. Российский министр подчеркнул, что подобный шаг - в случае заинтересованности - может стать вкладом в построение общеконтинентального пространства мира и стабильности.

Инициатива президента России Владимира Путина по созданию Большого евразийского партнерства (БЕП) служит целям объединения всего мира. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию News International. По словам дипломата, если в Брюсселе проявят интерес, участие в партнёрстве для ЕС также открыто.

Лавров отметил, что планомерное осуществление этой инициативы будет способствовать укреплению позитивной взаимосвязанности и повышению конкурентоспособности всех государств-участников. Кроме того, эта инициатива послужит "заделом в построении общеконтинентального пространства мира и стабильности".



Глава МИД подчеркнул, что участие в Евразийском партнёрстве открыто для всех государств мира, не исключая, "в случае заинтересованности", стран Евросоюза. По словам политика, для России важно развивать взаимодействия с Индией и Пакистаном, поскольку у этих стран есть общие с РФ интересы: прежде всего, это обеспечение безопасности и повышение качества жизни населения.

Напомним, в 2019 году президент России Владимир Путин заявлял, что Евразийское партнёрство на основе ЕАЭС и инициативы "Один пояс - один путь" надо строить "без политического и экономического эгоизма".