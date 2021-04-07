Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "В...
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому реж...
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
Главная / Политика

Лавров сделал интересное предложение Евросоюзу: "В случае заинтересованности"

07 апреля 2021, 09:35  •  194 • Политика
Сергей Лавров сделал интересное предложение Евросоюзу, заявив, что двери Большого евразийского партнёрства открыты для всех государств, в том числе для стран ЕС. Российский министр подчеркнул, что подобный шаг - в случае заинтересованности - может стать вкладом в построение общеконтинентального пространства мира и стабильности.
Инициатива президента России Владимира Путина по созданию Большого евразийского партнерства (БЕП) служит целям объединения всего мира. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию News International. По словам дипломата, если в Брюсселе проявят интерес, участие в партнёрстве для ЕС также открыто.
Лавров отметил, что планомерное осуществление этой инициативы будет способствовать укреплению позитивной взаимосвязанности и повышению конкурентоспособности всех государств-участников. Кроме того, эта инициатива послужит "заделом в построении общеконтинентального пространства мира и стабильности".

Глава МИД подчеркнул, что участие в Евразийском партнёрстве открыто для всех государств мира, не исключая, "в случае заинтересованности", стран Евросоюза. По словам политика, для России важно развивать взаимодействия с Индией и Пакистаном, поскольку у этих стран есть общие с РФ интересы: прежде всего, это обеспечение безопасности и повышение качества жизни населения.
Напомним, в 2019 году президент России Владимир Путин заявлял, что Евразийское партнёрство на основе ЕАЭС и инициативы "Один пояс - один путь" надо строить "без политического и экономического эгоизма".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



194
Источник
Похожие новости
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назвать цену Донбасса для РФ
06 апреля 2021, 23:30
Не дольше 40 минут: Zoom отключает от своей видеосвязи вузы и компании в РФ
07 апреля 2021, 07:45
"Утилизировать, не уничтожая": После резиновых лодочек США могут отдать Украине самолёты-развалюхи
07 апреля 2021, 04:05
Яна Багрова покинула пост замглавы Росрыболовства
07 апреля 2021, 09:35
"Грузовик с ракетами": Американцы съязвили над русским "Белым лебедем", но промахнулись
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назват...
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюб...
07 апреля 2021, 02:15
Прибалтийский фашизм: наследники кочегаров Освенцима засучили рукава
07 апреля 2021, 08:40
Новая война за Босфор: Эрдоган ставит на Россию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 апреля 2021, 09:10
Зеленскому сделали "выговор": Погребинский раскрыл детали переговоров с Байденом
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"
01 апреля 2021, 09:40
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
05 апреля 2021, 02:35
Кедми назвал страну, которую США безжалостно поставят под первый удар
04 апреля 2021, 05:30
Убийство ребёнка в Донбассе вывело военкора из себя: "Просто прострелило от мысли..."
03 апреля 2021, 15:45
"В Тюмени стою, жду электричку, а тут… ": Неожиданная ситуация на ж/д путях вызвала улыбку военкора
01 апреля 2021, 06:55
"Дать пинка, разве это агрессия?": После новой жалобы Борреля русские ответили без обиняков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.