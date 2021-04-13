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Лавров сделал Берлину предложение по "обмену" информацией

13 апреля 2021, 14:05  •  145 • Политика
Сергей Лавров. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
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Российская сторона не против получить от немецких коллег данные по якобы отравленному блогеру Алексею Навальному, раз уж Берлин настаивает на рассекречивании сведений о передислокации наших войск. С таким предложением выступил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Шеф российской дипломатии указал на то, что западные политики считают уместным требовать предоставление внутренней информации о действиях российской армии. В то же время они сами отказываются передавать Кремлю даже документы по делу о расследовании, связанном с российским гражданином. Имеется в виду нашумевшая история с "отравлением" Навального. Такую политику двойных стандартов в России считают неприемлемой.
Лавров напомнил, что Россия так и не получила никаких сведений от зарубежных коллег по нашумевшему делу. Что не помешало им голословно обвинять нашу страну во всех смертных грехах. Позицию Москвы высокопоставленный дипломат озвучил во время пресс-конференции в Тегеране, пишет РИА "Новости".
Сергей Лавров также напомнил, что Россия как суверенное государство имеет полное право на проведение любых мероприятий на своей территории. Отчитываться перед сторонними государствами держава не обязана.
К слову, недавно Лавров заявил, что противостояние между Россией и Западом достигло дна.

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