Лавров: саммит "нормандской четверки" может быть нужен Киеву для пересмотра соглашений

АШХАБАД, 10 октября. /ТАСС/. Москва не исключает, что Киев требует созвать саммит в нормандском формате для пересмотра предыдущих договоренностей лидеров, российская сторона сделает все, чтобы этого не допустить. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции. Это будет просто ударом по репутации "нормандской четверки", и мы сделаем все, чтобы этого не допустить", - подчеркнул он.

"Когда нас начинают обвинять в том, что мы затягиваем проведение нормандского саммита, это попытка с очень негодными средствами. Складывается впечатление, что и подписание "формулы Штайнмайера" с какими-то непонятными оговорками, и то, что происходит с разведением - неразведением сил и средств в Петровском и Золотом, - все это связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в нормандском формате ради проведения самого саммита", - добавил глава МИД РФ.

Семидневное перемирие

По словам Лаврова, соблюдение семидневного перемирия для разведения сил у Золотого (ЛНР) и Петровского (ДНР) не было озвучено как условие для этого процесса.

"Сейчас, когда состоялось разведение в Станице Луганской в июне, которое все приветствовали, должно было состояться разведение, повторное разведение в Петровском и Золотом. Никаких семидневных ультиматумов никто никому не выдвигал", - сказал Лавров.

"Когда пару раз разведение не смогло состояться несколько дней назад, появились вот эти вот новые условия, о которых мы не слышали раньше, - добавил глава МИД РФ. - Но вижу только в этом одну причину: кто-то не хочет или не может выполнять то, о чем договорились".

Министр напомнил, что в октябре 2016 года была достигнута одобренная лидерами нормандского формата договоренность о разведении в трех пилотных районах: Станице Луганская (ЛНР), Петровском и Золотом. "В двух последних пунктах - в Петровском и Золотом - разведение [тогда] состоялось достаточно быстро и держалось устойчиво ко всеобщему удовлетворению", - сказал Лавров. Он добавил, что украинское руководство выдвигало требование обязательного предварительного соблюдения полноценных семи дней тотальной тишины в отношении Станицы Луганской, но оно никогда не звучало касательно Золотого и Петровского.

Глава МИД РФ указал, что "пока режим [бывшего президента Украины Петра] Порошенко затягивал на основе требования семидневной тишины выполнение договоренностей по Станице Луганская", Россия привлекала миссию ОБСЕ, которая более 50 раз подтверждала, что по статистике Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ режим тишины соблюдается более недели. "Каждый раз украинские представители заявляли, что они по-другому считают и они слышали пару-тройку выстрелов. Но пока все это тянулось, разведение сил и средств в Петровском и Золотом опять же было нарушено, потому что украинцы тихой сапой вернули свои вооруженные силы в эти районы", - сказал Лавров.

Переговорный процесс

1 октября на встрече контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал письмо в адрес ОБСЕ с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.

Первая попытка разведения сил и средств у Золотого была сорвана украинской стороной 9 октября. ЛНР заявила о готовности 10 октября повторно приступить к предусмотренному Минскими соглашениями возобновлению разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Золотого, о чем республика уведомила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

На последней встрече контактной группы стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом и Петровском 7 октября. В этот день отвод войск так и не начался, новая попытка была назначена на 9 октября. Однако и на этот раз, как сообщили республики Донбасса, украинская сторона сорвала разведение. В течение дня вблизи линии соприкосновения активизировались украинские радикалы, выступившие против отвода Вооруженных сил Украины. Тем не менее представители ДНР и ЛНР назначили новую дату разведения сил - 10 октября.

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