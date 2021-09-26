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Лавров с трибуны ООН разоблачил планы Вашингтона

26 сентября 2021, 09:50  •  84 • Политика
Выступая на Генассамблее ООН, Сергей Лавров раскрыл истинную цель так называемого "Саммита за демократию", на проведении которого настаивает Вашингтон. Русский министр уверен, что подобные инициативы расколют мир на "своих" и "чужих".
На днях глава США Джо Байден на полях ГА ООН заявил о необходимости проведения "Саммита за демократию", на котором, в частности, будут обсуждаться такие проблемы, как защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, соблюдение прав человека.
При этом Байден заявил, что его страна не хочет разделения мира на блоки, как это было во времена гонки ядерных вооружений. Однако на деле новые инициативы Белого дома способствуют именно этому, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Выступая в Нью-Йорке, Лавров отметил, что так называемый "Саммит за демократию", который планируется провести 9-10 декабря по инициативе США, соответствует духу холодной войны. Он пояснил, что участников встречи намерен определить сам Вашингтон, тем самым заявляя о своём праве оценивать страны на соответствие демократическим стандартам.
Лавров добавил, что подобные мероприятия означают начало нового идеологического "крестового похода" против всех несогласных.
Ранее глава МИД России предложил хэштег в поддержку Устава ООН, на который регулярно осуществляют поползновения США и их сателлиты. Идея прозвучала на пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства по итогам Генассамблеи ООН.
Лавров напомнил, что главная задача ООН - уберечь нынешнее поколение от войн и других потрясений. Все члены организации по-своему разные, но это не должно мешать работе на благо всего мира.
Все мы - в одной лодке. В наших общих интересах - чтобы она крепко держалась на волнах мировой политики,
- подчеркнул Лавров.
В этой связи он предложил хэштег в поддержку Устава организации - #НашиПравилаУставООН.
Кроме того, Лавров назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 общим врагом всего мира. В этой связи он призвал страны к взаимному признанию вакцин от этой болезни.
В настоящий момент Европа и США не спешат признавать русскую вакцину "Спутник V", хотя результаты её испытаний были опубликованы в известном европейском медицинском журнале. Из-за этого возникает множество трудностей с пересечением границ.
"COVID-19 - наш общий враг", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН.

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