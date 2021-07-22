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Лавров с матерным выражением появился в Великобритании
22 июля 2021, 13:20 • 124 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров с острым матерным выражением появился в Великобритании.
На стене одного из зданий в Лондоне теперь виден большой портрет русского дипломата, который в нецензурной форме спрашивает: "Ты кто такой, чтобы учить меня?". Фото острых граффити опубликовала коллега Лаврова - официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По данным издания "Подъём", в МИД положительно отнеслись к народному творчеству. В комментарии Мария Захарова отметила, что оценивать произведение искусства в ведомстве не стали - для этого есть министерство культуры. Однако, отметила она, к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, в МИД относятся хорошо.
Стоит отметить, что фраза "Who are you to f*****g lecture me?" принадлежит Лаврову. По его словам, именно так он ответил британскому министру иностранных дел Дэвиду Милибэнду после визита в Тбилиси во время конфликта между Россией и Грузией в 2008 году. Тогда на требование договориться с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили Лавров сказал "не читай мне лекций".
Фото: Скришот Telegram/Мария Захарова
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