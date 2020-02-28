Лавров: Россия выступает за уважение между внешними игроками в вопросах Сирии и Ливии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия выступает за урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии путем политического диалога и на основе уважения внешними игроками суверенитета и территориальной целостности государств. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с люксембургским коллегой Жаном Ассельборном.

"Необходимо всем внешним игрокам объединять усилия, сотрудничать для деэскалации напряженности, а еще лучше для того, чтобы не допускать каких-то кризисов, - подчеркнул министр. - Именно на это мы были нацелены в нашем диалоге с коллегами из Евросоюза, НАТО, с Соединенными Штатами по линии двусторонних наших отношений".

Лавров считает, что все внешние игроки должны сотрудничать для деэскалации в Сирии на всех этапах, а не "когда гром грянул".

По его словам, Россия, Люксембург и Европейский союз в целом озабочены ситуацией, которая сложилась в палестино-израильском урегулировании. "Мы подтвердили, что необходимо искать решение этой самой застарелой проблемы региона через прямой диалог между израильтянами и палестинцами на основе тех решений, которые уже были приняты в ООН, и на основе Арабской мирной инициативы, которая предусматривает в контексте решения палестинской проблемы полную нормализацию отношений между арабами и Израилем", - подчеркнул Лавров.

"И в том, и в другом случае, как и в любом региональном конфликте, РФ выступает за налаживание инклюзивного диалога между всеми политическими силами соответствующей страны, выступает за уважение всеми внешними игроками суверенитета и территориальной целостности соответствующих государств. И, конечно, мы выступаем за то, чтобы не было никаких компромиссов с террористами, которые подняли голову после разразившейся в 2011 году так называемой арабской весны", - отметил глава МИД РФ.

"Важно, чтобы понимание о необходимости сотрудничества проявлялось на всех этапах, а не только тогда, когда уже гром грянул, - указал Лавров. - Подтверждаю нашу готовность договариваться о том, как помогать странам региона обеспечивать мир и стабильность. И давайте отставим в сторону колониальные методы ведения дел в этом регионе мира".

В этой связи глава МИД РФ призвал западных партнеров руководствоваться интересами всех задействованных в том или ином конфликте игроков, а не только своими геополитическими интересами. "Очень часто эти геополитические интересы препарируются в очень простенькую задачу - не допустить усиления России, Китая или Ирана", - отметил он.

Страны Запада не должны повторять собственных ошибок, делая ставку на террористов, для достижения своих геополитических целей, считает министр. Он подверг критике заявления представителей стран Запада о том, что террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из название запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") "очищается" и перестает быть экстремистской.

"Я хочу самым серьезным образом предостеречь наших западных коллег от повторения в очередной раз своих ошибок, когда для достижения геополитических целей смены режимов в других странах, будь то в Афганистане, в Ираке, будь то в Ливии, в Сирии, ставка делается на союз с террористами с надеждой, что, использовав террористов для достижения конкретных геополитических целей, их потом можно будет контролировать, - сказал Лавров. - Так ни разу не было в истории, и я просто призываю всех наших коллег помнить о том, что с террористами какие-либо сделки невозможны, тем более [невозможно] делать на них ставку в решении таких проблем, которые стоят в контексте сирийского урегулирования".

Он напомнил, что американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри неоднократно выражал мнение, что "Хайят Тахрир аш-Шам", признанная Совбезом ООН в качестве террористической, "очищается от ненужных элементов, от экстремистов и становится как бы частью процесса урегулирования в Сирии, потому что она превращается в силу, которая противостоит правительству [президента Сирии Башара] Асада". Министр также обратил внимание, что подобная трактовка уже получила распространение среди западных политологов, а базирующаяся в Великобритании НПО "Международная кризисная группа" даже взяла интервью у одного из главарей этой террористической группировки, в котором он повторил тезисы Джеффри.

"И комментарии [в странах Запада] все больше и больше идут в этом направлении", - резюмировал Лавров.

Договоренности по Идлибу

Москва подтверждает полную приверженность договоренностям президентов России и Турции по Идлибу и призывает Анкару начать их выполнять.

"Мы подтверждаем нашу полную приверженность договоренностям, которые были достигнуты между президентами России и Турции, в отношении того, что нужно делать в зоне деэскалации Идлиб: отмежевать нормальную оппозицию от террористов, демилитаризовать внутренний пояс в этой зоне таким образом, чтобы оттуда никто не мог обстреливать позиции САР, российскую военную базу, и обеспечивать беспрепятственное использование автомагистралей, которые через эту зону проходят. Это остается нашими общими с турецкими коллегами целями. Другое дело, что выполнять эти цели нужно уже все-таки начинать, поскольку полтора года ничего не получалось", - сказал глава дипведомства.

"На постоянное нарушение режима прекращения огня изнутри идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов. Мы здесь не можем запрещать сирийской армии выполнять требования, которые записаны в резолюциях СБ ООН, о беспощадной, бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - подчеркнул министр.

Говоря о произошедшем в ночь на 28 февраля инциденте в районе Идлиба, в результате которого погибли турецкие военнослужащие, Лавров указал на то, что контакты военных РФ и Турции осуществляются на постоянной основе. "Сегодня наше министерство обороны сделало подробный комментарий, в котором подтвердило, что между российскими и турецкими военными на земле налажен постоянный, повседневный, в режиме реального времени контакт, в том числе с учетом выполнения договоренностей о создании в зоне деэскалации Идлиб 12 наблюдательных постов турецких вооруженных сил, - обратил внимание министр. - Турецкие военные ежедневно, а то и несколько раз в день информируют наш Центр примирения враждующих сторон о том, где на каждый момент времени находятся турецкие военнослужащие в этой зоне деэскалации. Эти координаты, естественно, передаются сирийским вооруженным силам для того, чтобы, отвечая на террористические вылазки, они в полной мере обеспечивали безопасность турецких военнослужащих".

Глава МИД РФ напомнил, что координаты, которые были переданы 27 февраля, "не содержали упоминания тех мест, где в итоге погибли турецкие военные, которые оказались в рядах террористических формирований". "Как только стало известно, что это произошло, наше министерство обороны разъясняет эту ситуацию. Мы попросили сирийских коллег взять паузу в боевых действиях и сделали все, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию раненых и доставку тел погибших турецких военнослужащих на территорию Турции, - подчеркнул Лавров. - Поэтому проблема не в том, что у кого-то есть план, противоречащий изначальной договоренности по идлибской зоне деэскалации, проблема в том, как договоренности выполняются на практике и как на практике выполняется тот самый деконфликтинг". По его словам, если бы соблюдались в полной мере договоренности между военными, включая передачу точных координат о нахождении турецких военнослужащих, "таких трагедий можно было бы избежать".

Задействование НАТО

Глава МИД отметил, что ситуация в Идлибе не дает основания Североатлантическому альянсу для совместных действий в соответствии с основополагающими документами НАТО.

"В Вашингтонском договоре, который регулирует отношения между странами НАТО, записано право требовать консультаций в случае, если кому-то грозят риски в отношении территориальной целостности и политической независимости соответствующей страны, - сказал Лавров. - Есть там и 5-я статья, которая посвящена ситуациям, когда на одного из членов НАТО совершено нападение, как там написано, в Европе и Северной Америке. Тогда вступает в силу механизм консультаций и ответных действий. Я не думаю, что то, что происходит сейчас в Сирии, подпадает под какую-либо из ситуаций, предусмотренных в этих разделах Вашингтонского договора".

Лавров указал, что Вашингтонский договор закрепил исключительно оборонительный характер Североатлантического альянса и "предусматривает меры в ответ на нападение на кого-то из членов НАТО".

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