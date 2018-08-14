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Лавров: Россия высоко ценит отказ Турции присоединиться к санкциям в отношении Москвы

14 августа 2018, 14:09  •  85 • Политика

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Россия высоко ценит независимый внешнеполитический курс Турции и отказ Анкары присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в совещании турецких послов и постоянных представителей при международных организациях.

"В сфере внешней политики Россия и Турция проводят независимый курс, - отметил он. - Мы высоко ценим отказ партнеров присоединиться к антироссийским санкциям".

Российский министр обратил внимание на то, что "ситуация в мире остается тревожной". "Мы находимся без преувеличения на переломном этапе мировой истории - этапе перехода от биполярных, однополярных моделей и схем к построению полицентричного миропорядка, который формируется как объективная реальность", - добавил он.

"Противодействие объективным тенденциям налицо: используются методы санкций, угроз, шантажа, диктата, - подчеркнул Лавров. - В этих условиях даже ощущается, что некоторые наши западные партнеры утратили культуру дипломатии, но надеюсь, что все-таки объективная реальность заставит разум восторжествовать, и мы вернемся к тем основам, которые заложены в Уставе ООН и которые предполагают коллективную работу над решением глобальных проблем при уважении суверенного равенства государств, при невмешательстве в их внутренние дела".

Диалог по стратегической стабильности

Россия призывает США решать вопросы по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в рамках диалога по стратегической стабильности, заявил также Лавров.

"В Хельсинки 16 июля в ходе встречи президентов России и США, а также моей встречи с госсекретарем США мы подтверждали нашу готовность возобновить полноценный диалог по всем вопросам стратегической стабильности, - сказал он. - Если американская сторона хочет профессионально задать нам конкретные вопросы, то это та самая площадка, где это необходимо делать".

Злоупотребление Вашингтоном ролью доллара в качестве мировой резервной валюты приведет, по мнению главы МИД РФ, к ослаблению его позиций. 

"Уверен, что грубейшее злоупотребление долларом в качестве мировой резервной валюты приведет к тому, что роль его будет ослабляться, будет падать, а все больше стран, даже не затронутых американскими санкциями, будет на всякий случай уходить от доллара и полагаться на более надежных партнеров", - сказал дипломат.

Ситуация в Сирии

Террористы в провинции Идлиб стали более активно обстреливать позиции сирийских военных и российскую авиабазу в Хмеймиме, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"В последнее время мы ощущаем более интенсивные действия, в том числе от "Ан-Нусры" (запрещенной в РФ экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" - прим. ТАСС). Обстрелы позиций сирийских войск, направление многих дронов ежедневно с целью обстрела российской авиационной базы Хмеймим и многие другие провокационные действия", - сказал он.

При этом, по мнению Лаврова, заявление верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди об опасности их возвращения в Сирию говорит о его недостаточной информированности. 

"Было странно услышать заявление верховного комиссара ООН по делам беженцев, если оно было правильно изложено, о том, что, по его мнению, возвращение беженцев в Сирию сейчас преждевременно, потому что там по-прежнему опасно. Если действительно такое заявление имело место, то это просто недостаточная информированность, если не нечто более серьезное", - сказал министр.

Стремление Запада помешать астанинскому процессу 

Россия ощущает желание США и в целом Запада помешать астанинскому процессу сирийского урегулирования, добавил Лавров.

"Никакого прямого увязывания с сирийским кризисом мы, наверное, не увидим в тех заявлениях, которые делает американская сторона, когда объявляет о санкциях против наших стран (России, Ирана и Турции - прим. ТАСС), - сказал он. - Но объективно, конечно же, мы ощущаем желание Запада, прежде всего США, но не только, не позволять астанинскому процессу достигать конкретных результатов и подавать его как не вполне успешный".

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