Лавров: Россия вышлет британских дипломатов

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АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Россия обязательно вышлет британских дипломатов из страны в ответ на объявление Великобританией о высылке 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Конечно будем [высылать]", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом министр не уточнил точное количество высылаемых сотрудников британского посольства.