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Лавров: Россия ценит настрой Бельгии на решение проблем Москвы с ЕС и НАТО

13 февраля 2018, 23:24  •  109 • Украина

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. В Москве ценят настрой руководства Бельгии на преодоление проблем в отношениях России с ЕС и НАТО, но не станут просить отменить политику санкций. Таков лейтмотив состоявшихся во вторник переговоров министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Дидье Рейндерса.

Встреча началась по-спортивному: коллеги обменялись футбольными мячами в контексте предстоящего чемпионата мира. Лавров также преподнес талисман мундиаля - мягкую игрушку волка Забиваку. "Ждем сборную Бельгии на чемпионате мира по футболу, - сказал Лавров. - Желаем успеха и сделаем все, чтобы чемпионат прошел на высшем организационном уровне".

С свою очередь глава МИД Бельгии выразил надежду, что у официальных лиц его страны будет возможность посещать Россию в июне-июле этого года во время мирового первенства. "У нашей команды, наверняка, будет возможность сыграть на стадионе "Спартак" в Москве", - с улыбкой добавил он.

Рейндерс находится в Москве для участия 14 февраля в заседании Смешанной комиссии между Россией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом, сопредседателем которой с российской стороны является вице-премьер Дмитрий Рогозин. "Уверен, что вы обсудите конкретные вопросы двусторонней повестки дня", - сказал Лавров, отметив, что есть целый ряд проектов в энергетике, авиастроении и здравоохранении.

Диалог через Брюссель

Стороны подробно обсудили итоги состоявшегося в конце января официального визита в Россию премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля. "Условились энергично работать над тем, чтобы все договоренности, о которых шла речь в ходе переговоров на высшем уровне, были выполнены, - сказал Лавров. - Констатировали хорошую динамику товарооборота. По итогам 2017 года он возрос на 20,1% и составил $8,9 млрд".

Особое внимание собеседники уделили диалогу России с Евросоюзом и НАТО. "Мы ценим последовательный настрой Брюсселя на преодоление нынешних проблем в отношениях между Россией и Западом, на восстановление, укрепление доверия и развития конструктивного диалога, потому что в любом случае у нас общие угрозы и вызовы", - отметил глава МИД РФ.

Вместе с тем он подчеркнул, что Москва открыта к возобновлению взаимовыгодных экономических отношений с ЕС, но не станет просить отменить санкции. "Мы всегда готовы, чтобы возобновить равноправный, взаимоуважительный, взаимовыгодный диалог. Без ультиматумов, требований покаяться, извиниться", - заявил Лавров.

Обязательства Киева

Поводом для введения рестрикций в Брюсселе выбрали внутриукраинский кризис, пытаясь представить Россию стороной конфликта. Рейндерс, по сути, не сказал по этому поводу ничего нового, повторив увязку отмены санкций с выполнением минских соглашений. "Действующие ныне санкции не самоцель, - сказал он. - Это временное решение, которое связано с выполнением минских договоренностей".

Глава МИД Бельгии пояснил, что уже в ближайшие недели или ближайший месяц может быть начат "новый этап, который позволит гарантировать сохранение режима прекращения огня, а также проведение выборов, что должно быть принято Украиной, всей ее территорией".

В свою очередь Лавров заявил, что Москва будет добиваться от Киева строгого выполнения своих обязательств в Совете Европы и ОБСЕ. По его словам, в ходе переговоров обе стороны подтвердили безальтернативность полного и последовательного выполнения минского комплекса мер.

Вместе с тем глава российского МИД подчеркнул, что на встрече "выражена серьезная озабоченность линией киевских властей, которые продвигают в Верховной раде закон о реинтеграции Донбасса, который не просто идет вразрез с минскими договоренностями, а полностью их перечеркивает". "Вызывает озабоченность также усиление на Украине позиций радикалов с откровенным неонацистским уклоном. Будем добиваться, чтобы все эти тенденции были пресечены", - заявил Лавров.

Обмануть и остаться
Группа американских сенаторов призвала ввести санкции с учетом "кремлевского списка"

На пресс-конференции не обошлось без вопросов по Сирии. Глава МИД РФ прокомментировал последние действия американских партнеров на севере республики.

По словам российского министра, "есть подозрения, что США хотят остаться в этой арабской стране надолго, если не навсегда". Кроме того, Вашингтон пытается создать некое квазигосударство на восточном берегу Евфрата. "Американцы, на мой взгляд, действуют не путем кропотливого формирования общего согласия, а пытаются действовать через опасные, односторонние шаги, - сказал Лавров. - Эти шаги выглядят все больше и больше как часть линии на создание некоего квазигосударства на крупной части сирийской территории - на восточном берегу Евфрата вплоть до иракской границы".

"Это все больше и больше напоминает линию на подрыв территориальной целостности Сирии", - заявил министр.

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