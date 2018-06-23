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Лавров: Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с Бельгией в СБ ООН

23 июня 2018, 14:09  •  74 • Политика

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с Бельгией в Совете Безопасности (СБ) ООН в 2019-2020 годах, когда эта страна будет непостоянным членом совета. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом.

"Рады возможности провести очередную встречу в увязке с сегодняшним выступлением сборной Бельгии против сборной Туниса. Знаю, что на встречу приезжает король бельгийцев Филипп, чей вклад в развитие наших отношений дружбы и сотрудничества мы очень ценим", - сказал российский министр. 

Лавров напомнил, что в ходе встречи с главой МИД Бельгии в феврале этого года они договорились "о конкретных шагах по расширению взаимодействия по международной проблематике". "И мне приятно констатировать, что эти договоренности успешно выполняются. Рассчитываем на тесные контакты в ходе предстоящего участия Бельгии в СБ ООН в качестве непостоянного члена в 2019-2020 годах", - отметил Лавров.

Он напомнил, что в этом году исполняется 165 лет со дня установления дипломатических отношений между странами. "По-моему, славные традиции, которые были заложены нашими предшественниками, мы помним и продолжаем", - добавил министр. По его словам, это подтвердилось в ходе визита премьер-министра страны Шарля Мишеля в РФ в январе.

В свою очередь Рейндерс отметил, что рассчитывает на продолжение работы с РФ в ООН. "Я в Нью-Йорке имел честь видеть постоянного представителя России и надеюсь, что мы продолжим работу в том же ключе и направлении, которые были до этого", - заявил он.

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