Лавров: Россия продолжит добиваться справедливости в мире, несмотря на рост напряженности

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российская дипломатия в 2018 году продолжит отстаивать принципы справедливого и равноправного сотрудничества и противостоять сползанию мира к хаосу и конфронтации, несмотря на рост напряженности вокруг таких ключевых международных вопросов, как ситуация на Корейском полуострове и ядерная сделка с Ираном, а также общую тенденцию все больше делать ставку на военную мощь. Об этом сказал министр иностранных РФ Сергей Лавров на прошедшей в понедельник большой пресс-конференции.

Основные темы, поднятые представителями СМИ, были ожидаемы - отношения России с США, ситуация в Сирии, на Украине и Корейском полуострове, перспективы СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе). Были и неожиданные вопросы, например, финской журналистки о том, кто начал советско-финскую войну 1939-1940 годов. Его Лавров переадресовал историкам.

Другой необычный вопрос касался не внешней политики, а планов министра на будущее в связи с предстоящими в марте выборами президента РФ. "Что касается меня, то я не привык заниматься чем-то, кроме того, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу нашего министерства. Это моя сейчас главная задача", - сказал он, посоветовав искать дальнейшие ответы о формировании будущего правительства в Конституции РФ.

Глава МИД РФ традиционно в начале января встречается с журналистами. Основной темой пресс-конференции заявляется подведение итогов ушедшего года. Однако министр, как правило, уделяет лишь незначительную часть времени своего выступления результатам усилий российской дипломатии на протяжении предыдущих 12 месяцев и предпочитает отвечать на вопросы представителей прессы, которых интересует не прошлое российской внешней политики, а ее текущие задачи и подходы, планы на будущее. В этот раз вступительная часть заняла менее 10 минут пресс- конференции, продолжавшейся около двух с половиной часов.

На пресс-конференции присутствовали около 100 журналистов российских и зарубежных СМИ. Всего было задано примерно 30 вопросов по различным вопросам международных отношений. Обратиться к министру смогли, в том числе, журналисты УНИАН, Би-би-си, CNN, эстонских СМИ.

По мнению журналиста газеты "Коммерсантъ" Елены Черненко, значительный интерес к пресс-конференции связан с тем, что "всегда хочется услышать, какие итоги министр лично для себя подводит по прошедшему году, что он скажет о каких-то планах на будущее". "Подобные мероприятия дают проанализировать в целом и для себя внешнеполитические результаты минувшего года, - добавила она. - Поэтому они и вызывают такой ажиотаж, здесь всегда очень много людей".

Отличием от предыдущих лет стал серьезный тон пресс-конференции. Лавров раньше не упускал возможности пошутить относительно какого-нибудь острого международного вопроса, однако на этот раз поступил так лишь однажды: отвечая на вопрос журналиста телеканала "Россия 24" о том, какие словосочетания, по его мнению, характеризуют ушедший год, министр сказал, что не будет их называть, "а то не так поймут".

Ситуация в мире, как ее охарактеризовал Лавров, оставляет мало места для шуток. "Мы наблюдаем девальвацию международного права, снижение роли многосторонних институтов, наблюдаем также ставку все большего числа государств на то, чтобы наращивать военную мощь, в которой они в нынешней ситуации видят чуть ли не единственную гарантию сохранения своего суверенитета", - такую оценку дал министр текущей обстановке.

Ответственность за такое положение, по его мнению, ложится на США и их союзников, которые "по-прежнему хотят вести дела исключительно на основе диктата, ультиматумов, не хотят слушать точку зрения других центров мировой политики и, по сути дела, не хотят признать реальности формирующегося многополярного мира". Среди их методов - развертывание системы глобальной ПРО, односторонние санкции, экстерриториальное применение законодательства, стремление "решать любые международные проблемы исключительно по своему сценарию, не останавливаясь ни перед чем, включая применение грубой военной силы".

Особую напряженность обстановке в последние месяцы, как отметил министр, придают угрожающие заявления Вашингтона по КНДР и иранской ядерной сделке. Ситуация скатывается к конфронтации и хаосу, указал министр, и Россия будет предпринимать усилия, чтобы этого не допустить.

Одним из ведущих мотивов выступления Лаврова стало усиление присутствия США, в том числе военного, в различных регионах Земли и в космосе. В частности, министр высказал опасения, что США получат доступ к управлению комплексами противоракетной обороны Aegis Ashore после их размещения на территории Японии, и в связи с планами Вашингтона милитаризации космоса. В Центральной Азии в рамках формата C5+1 (США, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан) о военном присутствии речь пока не идет, однако и здесь, считает министр, за декларируемыми интересами экономического взаимодействия могут скрываться геополитические цели.

Министр обратил внимание, что Вашингтон в достижении своих целей не всегда действует честно, в том числе в вопросах энергетики, ВПК, СМИ и спорта. Но у Москвы есть ответ: МИД РФ завершил подготовку к судебным процедурам по иску о ситуации вокруг российской дипсобственности в соответствии с поручением президента Владимира Путина, сообщил Лавров.

Действия Вашингтона оказывают опасное влияние и на ситуацию в Сирии. "Сейчас те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что Соединенные Штаты не хотят сохранить территориально целостную Сирию, - отметил Лавров. - Буквально вчера было объявлено о новой инициативе о том, что США хотят помочь так называемым силам демократической Сирии создать некие зоны пограничной безопасности. По большому счету это означает обособление огромной территории вдоль границ с Турцией и Ираком".

Растут подозрения также относительно реального отношения США к террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Лавров не исключил, что США лишь говорят о необходимости борьбы с ней, но на деле берегут, чтобы использовать в своих целях.

Лавров подчеркнул важность предстоящего в конце января Конгресса национального диалога для разрешения сложной ситуации в Сирии. Министр при этом указал, что Конгресс не противоречит работе по урегулированию, которая ведется ООН, а наоборот, предназначен для того, чтобы содействовать этим усилиям.

Действия Вашингтона создают также угрозу для ядерной сделки с Ираном. Как предупредил Лавров, Россия не намерена поддерживать планы США по изменению или выходу из соглашения. Глава МИД РФ указал, что сейчас Иран выполняет все свои обязательства по соглашению, но если из него выйдет Вашингтон, то в Тегеране, очевидно, не будут считать себя связанными данными обещаниями. Под угрозой окажется одно из крупнейших достижений мировой дипломатии за последние годы.

Отдельно Лавров предостерег европейские страны, от которых США пытаются добиться поддержки своей позиции по Ирану. "Пока мне трудно сказать, что будет с позицией европейцев по отношению к иранской ядерной программе. Они начинают уже как-то, по-моему, призывать искать некие компромиссы, это будет скольжение по наклонной плоскости в очень опасном направлении", - сказал Лавров.

"Будем добиваться сохранения договоренностей по иранской ядерной программе", - подытожил министр.

Одним из наиболее интересовавших журналистов вопросов стала ситуация на Корейском полуострове.

Лавров подтвердил готовность Москвы поддержать диалог Пхеньяна и Вашингтона, а также прокомментировал предстоящую министерскую встречу в Ванкувере по КНДР, в которой примут участие главы МИД 16 государств.

По его словам, предстоящая встреча, в которой примут участие страны, входившие в коалицию под флагом ООН во время Корейской войны, является вредной. Лавров также опроверг заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Москва и Пекин якобы поддерживают ее проведение. "Это просто откровенная ложь. Мы прямо сказали, что мы считаем эти усилия, эту встречу вредной", - сказал он.

Российский министр в очередной раз подчеркнул, что последствия военного решения проблемы КНДР будут катастрофическими.

Отвечая на вопросы по ситуации на Украине, Лавров указал, что Россия продолжит добиваться полной и последовательной реализации комплекса мер по выполнению минских соглашений. Министр подчеркнул, что нет никаких оснований обвинять Москву в нарушении Будапештского меморандума, но добавил, что Россия в любом случае уважает территориальную целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму.

Также министр пояснил позицию Москвы по охранной миссии ООН в Донбассе: ее представители будут находиться не только на линии разъединения, но и сопровождать наблюдателей ОБСЕ всюду, куда те направятся, вплоть до границы с Россией. Он добавил, что при этом состав охранной миссии ООН должны одобрить Донецк и Луганск.

Заданные министру вопросы не ограничивались только актуальной международной проблематикой. Журналисты из разных регионов мира задавали вопросы, связанные с отношениями своих стран с РФ. Среди них - Узбекистан, Азербайджан, Эстония, Финляндия, страны Латинской Америки. Несмотря на географическое разнообразие, в ответах Лаврова неизменным оставалось одно - ориентация России на развитие взаимовыгодного и справедливого сотрудничества.