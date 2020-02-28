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Лавров: Россия приносит соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе

28 февраля 2020, 14:54  •  122 • Политика

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных в результате произошедшего в ночь на пятницу инцидента. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы делаем все, чтобы безопасность тех турецких военнослужащих, которые обеспечивают режим деэскалации в зоне Идлиб, была обеспечена. Наши военные на земле готовы эту работу продолжать", - заверил Лавров.

Инцидент в Идлибе

Очередное обострение ситуации вокруг Идлиба произошло в ночь на пятницу. Турецкая сторона выступила с утверждениями о гибели 33 своих военнослужащих в результате удара сирийских правительственных сил. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским военным, уточнив позднее, что были поражены более 200 целей.

В Минобороны России журналистам рассказали, что боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") в четверг предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились в рядах наступавших боевиков, заявили в российском военном ведомстве. В министерстве заверили, что Воздушно-космические силы России в этом районе не применялись.

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